茱莉亞羅拔絲丹素華盛頓27年後再聚　Netflix重錘1億美元買劇本

雖然今年全球電影業受到COVID-19新型冠狀病毒肺炎嚴重影響，但Netflix似乎未受到太大衝擊。繼早前宣布斥資2億美元製作全新動作電影《The Gray Man》，並找來「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演後，日前又傳出好消息，邀得金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）及金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演小說改編作《Leave the World Behind》。

茱莉亞羅拔絲與丹素華盛頓在27年前合作《The Pelican Brief》。（《The Pelican Brief》劇照）

茱莉亞羅拔絲與丹素華盛頓其實在1993年時已合作過《The Pelican Brief》，雖然當時電影評價普通，但在4,500萬美元（ 約3.5億港元）成本下，電影獲得近2億美元（約16億港元）的全球票房，非常厲害。可是之後兩大影后影帝就再沒有合作，沒想到相隔27年後，兩人再次合作。

《Leave the World Behind》講述一對夫婦與家人去長島度假，但度假屋的業主突然向他們表示全城失去電力，讓他們不知所措。電影將由《駭客軍團》（Mr. Robot）導演Sam Esmail執導兼創作劇本。據了解，Netflix以超過1億美元從Apple手上贏得小說改編權。