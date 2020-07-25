湯告魯斯與NASA合作上太空拍戲　電影預算及驚人片酬曝光

美國太空總署NASA早前宣布將與湯告魯斯（Tom Cruise）拍戲拍到上太空，不過今次就與湯告魯斯的招牌電影系列《職業特工隊》（Mission: Impossible）無關，新戲他會與導演Doug Liman合作。 消息傳出後讓不少影迷又驚又喜，最近就有外媒報道，披露上太空拍戲要用幾多錢？主演湯告魯斯又收幾多酬勞才會衝出地球拍戲？

湯告魯斯在《莊志凌雲：獨行俠》會駕駛戰機。（電影劇照）

現年58歲的湯告魯斯一向喜愛挑戰不可能任務，在《職業特工隊》系列試過徒手攀爬杜拜塔，又排上移動中的直升機等等超高危動作。

今次湯告魯斯再挑戰極限，落實會跟美國太空總署NASA、Tesla聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）攜手合作，成為首位挑戰上太空拍攝電影的演員。

湯告魯斯再挑戰極限，落實會跟美國太空總署NASA、Tesla聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）合作，今次威到上太空拍攝電影。（《攻·元2077》劇照）

消息傳出後，電影的資料亦陸續曝光，最近就報道指，新作將由環球影業負責，湯告魯斯將會坐馬斯克公司「SpaceX」的太空船拍戲，拍攝的預算高達2 億美元（約15.5億港元）。

據知今次衝出地球上太空拍戲，拍攝的預算高達2 億美元（約15.5億港元）。（《攻·元2077》劇照）

而今次要衝出地球拍戲，據外媒《Variety》報道，湯告魯斯拍這部戲的片酬就高達3000萬至6000萬美元，即大約2.3億至4.6億港元，簡直是天文數字。