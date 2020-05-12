職業特工隊7｜湯告魯斯企硬重返疫區意大利拍攝　背後原因極暖心

由湯告魯斯（Tom Cruise）、西蒙柏奇（Simon Pegg）、Rebecca Ferguson、Vanessa Kirby等人主演的《職業特工隊7》和《職業特工隊8》採用Back to back方式拍攝，2月曾在意大利威尼斯拍攝，但就因為新冠肺炎疫情影響，整個劇組需要停拍，劇組更一度表示由於意大利疫情相當嚴重，將不會返回該地進行拍攝。

湯告魯斯因為早前在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集被困在當地！（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

當時湯告魯斯更因此而滯留在當地酒店，未能返回英國，不過這次經歷並未有影響到湯告魯斯拍攝《職業特工隊》的決心，近日更有消息指他決意要返回意大利開工拍攝。

而且意大利方面已逐步放寬封城，《職業特工隊》劇組更積極跟政府商討拍攝事宜，雖然目前意大利仍存在嚴重的感染以及傳播風險，加上拍攝會聚集大量工作人員，但沒有人敢拒絕拍攝，「很難去阻止，任何人都怕了會耽誤電影拍攝的進度。」

湯告魯斯為了振興意大利經濟，決意要返回當地進行餘下的拍攝。（電影劇照）

事實上湯告魯斯大可在其他地方或設置佈景進行拍攝，不過他本人非常堅持返回威尼斯工作，原因只有一個，希望透過今次拍攝來振興當地經濟。據相關人士透露︰「湯告魯斯想將百多萬美元投資放到最受新冠肺炎影響的地區，幫助其經濟復甦。」因為意大利疫情極為嚴重，湯告魯斯為了讓劇組人員有工開，有指只要意大利政府允許拍攝，就會立刻復工，而《職業特工隊》接下來的拍攝亦會返回意大利取景，背後窩心行為極之令人感動！

基斯杜化路蘭堅持《TENET天能》唔會改期！（官方圖片）

另外，《TENET天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）都有同樣行動，他堅持新戲《TENET天能》不會改期，必定會在今年暑假7月17日美國上映（7月16日美國上映），背後原因同樣是︰「為了戲院重開時，有大戲上畫」，吸引觀眾入場睇戲，振興電影界！