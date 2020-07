湯告魯斯鼻頭生瘡、吳宇森唔肯講英文?《職業特工隊2》女主大控訴

湯告魯斯(Tom Cruise)《職業特工隊2 Mission Impossible 2》上映至今20周年,本作全球賣座,成功鞏固系列地位。靚佬湯近期正在英國忙於復拍最新的第7部,不過該片女主角近來受訪卻直呼那是個「惡夢」般的體驗,也對湯告魯斯過於投入工作的不厭其煩感到畏懼,再也沒想繼續參與該系列的演出。

黑人女星Thandie Newton 20年前成功揮低眾多美女,得以成為《職業特工隊2》女主角,但她卻大呻與湯告魯斯及吳宇森合作的惡夢體驗:

英國黑人女星Thandie Newton向來敢言,常在訪問中爆料不怕得罪人,此次依然不改「嘴炮」作風,她形容靚佬湯不是壞人,可是對於工作真的太搏、面對太大的壓力,有時就會不自覺轉嫁到旁人身上,令到和他合作的人頂唔順。就像在《職業特工隊2》中,有幾場二個人的對手戲拍了好幾個Take他都不滿意,甚至迫Thandie嘗試將彼此的角色對調試拍一次,以便捕捉對戲的感覺,反而令演技實力早受肯定的她很困擾,又不能不配合,身心俱疲。

Thandie表示和靚佬湯合作後,發現他連體質都異於常人,她記得某天看到他的鼻頭有點紅腫,猜想可能快出暗瘡,誰知一般人從紅腫到爆瘡起碼要兩日,靚佬湯卻幾個小時內就長出青春痘,她嚇得打電話跟《沉默的羔羊 The Silence of the Lambs》導演Jonathan Demme大呻:「真是惡夢!」她本來覺得是自己的問題,結果對方反而鼓勵她:「妳怎麼可以不撐妳自己?真不應該。」

就連導演吳宇森也不幸被Thandie的「流彈」波及,她說:「出於我個人不知道的原因,他從拍攝一開始就決定不講英語,當然對他很有幫助,可是對我們其他人非常沒有。」最妙的是,Thandie覺得當年還未跟靚佬湯離婚、曾跟她合作過的妮歌潔曼(Nicole Kidman),是力撐她成為《職業特工隊2》女主角的重要關鍵。

