湯告魯斯鼻頭生瘡、吳宇森唔肯講英文?《職業特工隊2》女主大控訴

湯告魯斯（Tom Cruise）《職業特工隊2 Mission Impossible 2》上映至今20周年，本作全球賣座，成功鞏固系列地位。靚佬湯近期正在英國忙於復拍最新的第7部，不過該片女主角近來受訪卻直呼那是個「惡夢」般的體驗，也對湯告魯斯過於投入工作的不厭其煩感到畏懼，再也沒想繼續參與該系列的演出。

黑人女星Thandie Newton 20年前成功揮低眾多美女，得以成為《職業特工隊2》女主角，但她卻大呻與湯告魯斯及吳宇森合作的惡夢體驗：

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英國黑人女星Thandie Newton向來敢言，常在訪問中爆料不怕得罪人，此次依然不改「嘴炮」作風，她形容靚佬湯不是壞人，可是對於工作真的太搏、面對太大的壓力，有時就會不自覺轉嫁到旁人身上，令到和他合作的人頂唔順。就像在《職業特工隊2》中，有幾場二個人的對手戲拍了好幾個Take他都不滿意，甚至迫Thandie嘗試將彼此的角色對調試拍一次，以便捕捉對戲的感覺，反而令演技實力早受肯定的她很困擾，又不能不配合，身心俱疲。

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Thandie表示和靚佬湯合作後，發現他連體質都異於常人，她記得某天看到他的鼻頭有點紅腫，猜想可能快出暗瘡，誰知一般人從紅腫到爆瘡起碼要兩日，靚佬湯卻幾個小時內就長出青春痘，她嚇得打電話跟《沉默的羔羊 The Silence of the Lambs》導演Jonathan Demme大呻：「真是惡夢！」她本來覺得是自己的問題，結果對方反而鼓勵她：「妳怎麼可以不撐妳自己？真不應該。」

就連導演吳宇森也不幸被Thandie的「流彈」波及，她說：「出於我個人不知道的原因，他從拍攝一開始就決定不講英語，當然對他很有幫助，可是對我們其他人非常沒有。」最妙的是，Thandie覺得當年還未跟靚佬湯離婚、曾跟她合作過的妮歌潔曼（Nicole Kidman），是力撐她成為《職業特工隊2》女主角的重要關鍵。

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