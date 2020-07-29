【金雞獎】新報名標準影響演員　四大類獎項規定不可用配音

在華語影壇中「金馬獎」（台灣）﹑「金像獎」（香港）同「金雞獎」（內地）被視為三大最高榮譽的獎項，不過各有不同的評分準則。就在近日「金雞獎」方面就宣布了最新的報名標準，其中一項是規定四大類的獎項（《最佳男主角》﹑《最佳女主角》﹑《最佳男配角》﹑《最佳女配角》）演員所飾演角色，台詞必順由演員本人配音才可報名參賽，而這個規定一出不少網友就直言好多人似乎不符合資格，想參賽就難上加難。

《金雞獎》公布最新報名標準。（微博圖片）

根據《第三十三屆中國電影金雞獎公布評選標準》的通告而知，在第五項中列出的「參評表演類單項獎」指定《最佳男主角》﹑《最佳女主角》﹑《最佳男配角》﹑《最佳女配角》所飾演的角色台詞需由演員本人配音才可參賽。而內地的相關專業人士亦大表支持設立這個標準：「我們要保證我們的演員，他在聲台形表上，在表演過程中都要有這樣一個的展現。而不是說僅僅是一個肢體和一個表情的展現。就是聲音和自己的音色，包括自己對台詞節奏的把控，其實對一個演員非常重要。」

不少演員因為聲音欠佳而往往需要配音。（視覺中國）

而不少網友都大表支持這個評選標準，直言聲音其實亦是表演的一種，不過相信這個標準會影響好多演員。因為內地有不少演員因聲音表演欠佳而一向都需要配音，就好似孫儷﹑趙麗穎﹑王源等人，看來他們要好好訓練聲音表演才合資格參賽，而報名參賽人必順為中國藉的演員，否則不能報名。

有四大獎項需要原聲配音才能參賽。（娛七叔叔微博圖片）