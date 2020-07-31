【多圖】53歲荷爾芭莉曬完美水著照　超強背肌由《殺神》開始

曾憑《孽愛傷痕》（Monster's Ball）獲得第74屆奧斯卡最佳女主角的荷爾芭莉（Halle Berry）早前在社交平台Instagram分享苦練背肌的成果。

荷爾芭莉在《變種特攻》系列飾演暴風女神，仍然這麼好身材的她能否加入Marvel電影宇宙呢.？（《變種特攻2》劇照）

現年53歲的荷爾芭莉拍過不少動作電影，當中包括《最高危機》（Executive Decision）、《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）、《貓女》（Catwoman）、《變種特攻》（X-Men）系列電影及去年上映的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）等。

荷爾芭莉拍過不少動作電影，當中包括去年上映的《殺神John Wick 3》。（《殺神John Wick 3》劇照）

雖然荷爾芭莉曾在今年5月時，向外媒《Women's Health》表示對完美的背肌情有獨鍾，但她指出，其實只在《殺神John Wick 3》開拍前才下定決心好好鍛鍊背部肌肉，如今看來苦練終於有成果：「儘管我一直很熱愛鍛鍊背部，但幾年前我才開始加強訓練。當時我在接受《殺神John Wick 3》及即將上映的《Bruised》，我要成為一位戰士，所以我的教練幫我訂立每周訓練兩次背部的安排，如今看來效果顯著。」

荷爾芭莉憑《孽愛傷痕》獲得第74屆奧斯卡最佳女主角寶座。（《孽愛傷痕》劇照）