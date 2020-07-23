【多圖】「天才童星」蘆田愛菜變氣質少女　相隔六年後再現大銀幕

因演出日劇《愛母罪》而被譽為是「天才童星」的蘆田愛菜，年紀輕輕的她已參演過不同影視作品，當中還包括由金像導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）執導的《悍戰太平洋》（Pacific Rim）。近年來她因專注學業而減少幕前演出，今次《星之子》（星の子）更是她相隔六年後主演的電影，電影日前釋出前導預告，旋即在日本當地引起不少關注。

蘆田愛菜因演出日劇《愛母罪》而獲得第65屆日劇學院賞新人獎。（《愛母罪》劇照）

從《星之子》的前導預告中可以見到，由蘆田愛菜飾演的千尋起初跟父母一樣，對奇怪的水深信不疑，並對其老師稱：「我喝了這水就不會生病。」可是踏入青春期的她開始懷疑，她在某天深夜還看到父母使用這奇怪的水作古怪用途，因此見到她在街上無助地奔跑著。《星之子》將在10月日本上映。

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現年16歲的蘆田愛菜在2009年演出劇集《ABC短篇電影2：大冒險媽媽》，翌年她便踏入影壇，演出改編自漫畫的真人版電影《仰望半月的夜空》。同年她還參演了《告白》及《新人鬼情未了》。除了電影外，她還演出了劇集《愛母罪》，她在劇中飾演一名受到虐待的女孩而獲得不少好評，最終她也憑此角色獲得第65屆日劇學院賞新人獎，並成為日劇學院賞史上最年輕的得獎者。

蘆田愛菜在《告白》中飾演松隆子的女兒森口愛美。（《告白》劇照）

在2011年，蘆田愛菜主演劇集《契爸唔易做》，並憑劇中角色笹倉薰奪得第69屆日劇學院賞最佳女主角獎。同年，她憑演出《白兔糖女孩》及《阪急電車 單程15分鐘的奇蹟》等電影而獲得第54屆藍絲帶獎最佳新人獎，打破原田知世在1984年所創的紀錄，成為藍絲帶獎史上最年輕的得獎者。

蘆田愛菜憑劇集《契爸唔易做》奪得第69屆日劇學院賞最佳女主角獎。（《契爸唔易做》劇照）

蘆田愛菜在2013年參演了荷里活電影《悍戰太平洋》，飾演女主角森真子的童年。據了解，導演吉拿域戴拖路在東京舉行選角會時，當看到蘆田愛菜的片段就點名要起用她。在此之後，蘆田愛菜開始減少演出，把重心轉向學業，最終她考入日本頂尖學校慶應高中。

吉拿域戴拖路親選蘆田愛菜參演《悍戰太平洋》。（《悍戰太平洋》劇照）