【回魂夜】保安隊成員去晒邊？ 女鬼譚淑梅夠搶鏡

1995年上映的《回魂夜》，是周星馳絕無僅有的恐怖類作品，雖然當年上映時未有太轟動，收1600萬票房只屬中規中距，但往後被影迷奉為經典Cult片，經常「回帶」戲中對白及笑料。除了星爺傾力演出，一眾配角的出色表現亦功不可沒，四分一世紀過去，這些綠葉演員去晒邊？

呢班人真係好好笑。（電影截圖）

《回魂夜》由劉鎮偉編劇及執導，有指當年因為兩集《西遊記》票房失利，令劉導大受打撃，他將自己投射於星爺飾演的「Leon」身上，是個看似神神化化，但其實很有想法、很多辨法的厲害人物。故事以公共屋邨為背景，有日李老太在梯間跌死，於「頭七」回魂之夜上了孫仔身，欲向兒子及媳婦報仇。李先生找邨內保安隊幫忙，但對李老太步步進迫招架不住，幸有神秘人Leon現身將其收伏。

《回魂夜》惡搞《這個殺手不太冷》，但重點不在此。（電影截圖）

Leon自稱是捉鬼專家，但別人都說他是精神病患者，收伏李老太被捉回精神病院，傾慕Leon的阿群（莫文蔚飾）將他接回屋邨。之後保安隊長盧Sir發現原來李老太被李氏夫婦殺死，夫婦倆為了掩飾罪行，要脅盧Sir跳樓，Leon與阿群及時趕到，但Leon卻錯手殺死李先生，而李太太就穿上紅衣跳樓，臨死前發誓在回魂之夜回來報仇。

「牛眼淚」太經典。（電影截圖）

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保安隊眾人向Leon學習捉鬼秘技，但又對他的古怪招數半信半疑。回魂夜當晚，一行人在辦公室靜候李氏夫婦現身，成員先後被夫婦倆上身，經過一輪激戰後，李太太先被封印，但李先生先後殺死幾位保安隊員，更上了Leon身，Leon叫阿群大義滅親，與李先生同歸於盡。事後阿群與其他保安隊員被送入精神病院，第七天回魂日，Leon再次現身。

大家好喜歡《九品芝麻官白面包青天》的尚書大人。（電影截圖）

近年盧雄（中）因為患病而消瘦不少。（電台節目《守下留情》Facebook專頁）

相信影迷對幾位保安隊員印象十分深刻，隊長「盧雄」，真人亦叫盧雄，是著名港產片配音員及演員，代表作有《九品芝麻官白面包青天》的尚書大人，就算唔認得佢個樣，都會認得佢把聲，現已年過70的他因健康欠佳而大量減少工作。

仲有位飾演保安員的叫孟龍，是著名動作指導孟海的哥哥，本身亦是動作指導，曾奪得金馬獎。（電影截圖）

幾位隊員包括黃一飛、黃賢智、李力持及李健仁仍活躍於娛樂圈，但黃一飛及李力持主力在內地發展，而黃賢智近年在TVB備受重用；「如花」李健仁雖然長拍長有，但相對較低調，近日更傳出他去年中風而半身癱瘓。

呢一幕嘅譚淑梅幾驚艷。（電影截圖）

另值得一提的是飾演李太太的譚淑梅，樣子清秀都算美女一名，90年代初入行，7年內拍了廿幾部電影，仲當過女主角，但要數代表作，竟然是戲份不多的《回魂夜》，算多產但沒有令人留下深刻印象，最後一部作品是1998年上映的《生化壽司》，之後就絕跡影壇。

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