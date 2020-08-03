【多圖】查理絲花朗公開《末日先鋒》花絮　零猶疑剃頭片段曝光

曾憑《美麗女狼》（Monster）奪得第76屆奧斯卡金像獎最佳女主角的查理絲花朗（Charlize Theron）數日前在社交平台Instagram上載了當時她為《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）剃頭的片段。

查理絲花朗在《末日先鋒：戰甲飛車》中飾演芙莉歐莎指揮官。（《末日先鋒：戰甲飛車》劇照）

查理絲花朗在Instagram表示為慶祝CTAOP舉行的《末日先鋒：戰甲飛車》汽車戲院放映會，她上載了當年她為電影剃頭的片段。該片段長近1分鐘，從片段可以聽到查理絲花朗說了一句「好了，我們開始」，然後她就手起刀落剃頭。當時查理絲花朗曾解釋剃頭的原因，她向外媒《Entertainment Tonight》表示：「我剛剛經歷了需要剃光頭的時刻，我覺得我的頭髮對這部電影作用不大。因為我要去沙漠，我是一位新任母親，我們把頭髮剃掉，第二天我們就完成剃頭，當時根本沒有其他方法可以代替。」

查理絲花朗釋出她為《末日先鋒：戰甲飛車》剃頭的片段。（Charlize Theron Instagram 擷圖）

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除此之外，查理絲花朗又提到只有4歲的細女August早前叫她拍拖：「你需要朋友。」然而查理絲花朗極認真回應女兒：「實際上我不需要，現在的我感覺非常好。」但女兒仍然堅持：「媽媽，你知道嗎？你需要男朋友，你需要一段關係。」十分有趣的母女互動。

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