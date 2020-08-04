霹靂霸王花｜鄭希怡首當女主角　網民彈劇情太爛︰仲要佢扮少女！

講起Yumiko（鄭希怡）大家會諗佢個4歲囡囡梁浸浸，又或者會回想起「甩褲事件」，1999年她憑新秀歌唱比賽入行，被英皇睇中後正式簽約做歌手，不過講到電影方面，其實她最早1991年已經有客串過《阮玲玉》，近日她在內地節目《乘風破浪的姐姐》中大受歡迎，乘勢拍埋內地電影《霹靂霸王花》，等足29年的Yumiko終於擔正做重戲份的女主角！

Yumiko在戲中要做臥底去參加選美。（影片擷圖）

在電影《霹靂霸王花》中，Yumiko飾演劉子儀，跟戲中另外兩位女生蔣詩姍和何雙鯉，3個都是平凡的保安員，但就因為她們同樣富有極強的正義感而且能力很強，公司特別為她們組成一隊特別小組，需要她們以臥底形式混入選美比賽，瓦解一個拐走美女的犯罪集團。

隊長Yumiko在執行任務時，跟最左的隊員蔣詩姍（張琳悅 飾）上演爭仔戲碼。（影片擷圖）

不過在內地已經有網民率先為電影評分，毫不留情面寫下「爛片之中的爛片啊」、「負分，滾」、「爛透了」、「大爛片」等等的留言。

事關《霹靂霸王花》情節老套，講到身為隊長的Yumiko跟其中一位隊員鬧矛盾，上演極尷尬的爭仔導致內訌劇情；明明講到3人都有過人之處，但就未有在戲中睇到究竟有幾叻；打戲上又不緊張刺激，屢屢睇出借位借鏡，武打戲更是令人出戲；而且在Yumiko談情時又要扮出一副少女含羞答答樣，的確令觀眾都睇到十分尷尬。

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相信Yumiko為電影最為加分的部分，應該是選美中的泳裝環節，除了有不少泳裝美女現身外，Yumiko都要親身上陣，本來在電影上半場Yumiko都有着到Sports Bra、比堅尼加面衫出場，終於去到最後的泳裝選秀環節，Yumiko以近年大熱扭扭款黑襯粉紅色比堅尼現身，本來身材高挑又瘦的她力壓其他參賽者，為電影帶來亮眼一幕。

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