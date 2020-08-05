007生死有時｜首映向賓艾佛力下「禁足令」　原來同女友太正有關

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time to Die）早前因受新型肺炎影響延至11月上映。 近日有知情人士向外媒爆料，電影公司已禁止賓艾佛力（Ben Affleck）出席首映，以免他會搶晒風頭。

《007：生死有時》本身已多次延期，現在又延到年尾。（電影劇照）

《007：生死有時》的新一位「邦女郎」是來自古巴的安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas），她在電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）的演出令觀眾深刻，早前更被爆與現年47歲的賓艾佛力（Ben Affleck）合作拍攝驚慄新片《Deep Water》而撻著，打得火熱，受到外界關注。

安娜在《007：生死有時》中性感亮相。（Instagram/@ana_d_armas）

最近就有消息人士向外媒透露，電影公司認為《007：生死有時》耽誤多時，終於能舉辦首映，所以老闆希望外界的焦點都放在電影和主角身上，「如果賓艾佛力與安娜迪艾瑪絲一起現身，無論他們做些甚麼，焦點都一定會落在二人身上，如果他們表現得很恩愛，更會成為活動的災難。」

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有見及此，據知電影公司決定禁止「邦女郎」與男友賓艾佛力一同出席首映，以免這對情人搶晒電影的風頭。

據知安娜迪艾瑪絲因為受到疫情的影響，大部分工作都被迫停工，所以多出很多時間與男友賓艾佛力以及他的孩子相處，安娜與他一家人也相處得很融洽。