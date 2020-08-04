怪獸公司｜真人版阿Boo曾患脊柱側彎　經歷大手術後變爆肌女生

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2001年上映的《怪獸公司》（Monsters Inc.）是彼思動畫其中一部最受觀眾喜愛的作品，當中活潑可愛的小女孩「阿Boo」也在全球爆紅，幕後一定要歸功於為角色配音的女生Mary Gibbs。

Mary Gibbs當年只得5歲，轉眼間這位小女孩已經長大了，更成為一個滿身肌肉的健美運動員，與當年的樣子反差極大。最近她在節目上分享，背後更有一個令人心酸的故事。

《怪獸公司》的「阿Boo」、「毛毛」以及「大眼仔米高」展開了一場冒險。(《怪獸公司》劇照)

機緣巧合下為阿Boo配音

《怪獸公司》自上映以來已接近20年，阿Boo與毛毛的感情更是令不少影迷哭乾了眼淚，非常觸動人心。
原來當年為阿Boo配音的是一個5歲的妹妹，名叫Mary Gibbs，最近她在節目上透露，她參與這部電影絕對是機緣巧合。

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當年只得5歲
Mary Gibbs透露她的父親是《怪獸公司》的插畫家，「他們當時只需要畫一個小女孩，因此把我帶進來。」
隨著電影的進展，他們需要有人進行草稿對話，但導演們認為Mary Gibbs做得很好，同時劇組找不到適合的小女孩當配音員，所以希望她嘗試一下。

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小女孩「阿Boo」真係好可愛！（《怪獸公司》劇照）

長大變身爆肌紋身少女

轉眼間，真人版「阿Boo」已經長大，24歲的她沒有在演藝界發展，但她也不時在YouTube頻道「Boo Grown Up」、IG分享她的生活點滴。
Mary Gibbs也笑指自己與當年的形象差別很大，「我現在留有一頭長髮及紋身，所以看起來很不一樣了。」實際上，Mary Gibbs更練得一身爆肌，身型很健碩。

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原來Mary Gibbs在青少年時期被診斷出患有脊柱側彎，需要接受大手術，「2012年，我因脊柱側彎做了10塊脊椎融合術。」而在舉重和瑜伽的訓練下，運動幫助她很快回復狀態，身體甚至比以往任何時候都更好。
Mary Gibbs透露她手術後兩個月後就能倒立了，一年後，她就能夠硬舉250磅的訓練。可見這位真人Boo不是只懂尖叫及喊，仲有驚人的毅力。

Mary Gibbs透露運動令她更快恢復狀態。（marymgibbs/IG圖片）

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