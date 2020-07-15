打噴嚏｜柯震東愛睇《尋秦記》　大讚古天樂對白即場爆肚反應快

由柯震東、林依晨、王大陸、古天樂主演的電影《打噴嚏》原定15日在香港上映，但就因為最近新冠肺炎爆發第三波疫情的關係，香港政府宣布關閉12類處所，包括戲院暫閉7日，連帶原定15日上映的《打噴嚏》和《屍殺半島》都要延期上映，而日前《打噴嚏》就在台灣西門町舉辦大型宣傳活動。

林依晨沒有跟古天樂交流過，覺得超可惜。（電影公司提供）

當中柯震東表示雖然要跟《屍殺半島》硬碰硬，但就未有擔心票房問題，他笑言都已經暑假，知道大家都辛苦好久，有好戲就都要看，反正可以看完《打噴嚏》再看《屍殺列車2》，不會預期票房多少，但也會期待。

劇中古天樂的劇份都不少，更是柯震東的師父！（電影劇照）

另外，其實古天樂都有份演出《打噴嚏》，柯震東早前已提及過能請到古天樂是十分驚喜和開心的事，因為自小就很喜歡看他的《尋秦記》，今次在戲中更有幸扮演他的徒弟，他提到其中一場戲是自己跪求他來指導自己，原來當中古天樂連珠炮發的質問都是即場爆肚的反應，連同掌摑他的幾巴都是真打，更拍足5次，大讚古天樂反應快又會即時調整劇本來令角色更適合，直指跟他合作和溝通都很愉快。

柯震東在戲中需要接受古天樂的極限訓練。（《打噴嚏》劇照）

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