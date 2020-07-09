打噴嚏專訪｜林依晨失望冇跟古天樂同場　柯震東難忍挫敗想過轉行

台灣電影《打噴嚏》由柯震東、林依晨、古天樂演出，電影日前在《台北電影節》舉行首映會，受新冠肺炎疫情影響的關係，柯震東、林依晨未能來香港進行宣傳，改為以網上視像的形式接受《香港01》訪問，兩人皆指今次未能跟香港影迷見面都感到很可惜。

封塵6年的《打噴嚏》由柯震東和林依晨演出，今個暑假終於面世喇！（電影劇照）

柯震東諷自己不乖耽誤電影6年

事實上《打噴嚏》已是6年前的作品，當時林依晨還未結婚，柯震東也是個青澀的小伙子，如今電影終於上映了，兩人都表示非常開心。柯震東講到：「拍攝過程其實很愉快，拍完以後都很期待，但因為某些人不乖讓電影隔了6年才上，現在能上映真的很開心，因為真的很喜歡這個作品，可以讓愈來愈多人看到是開心的。」而林依晨則表示：「本來電影就是很多人一起完成的嘛，當然很會希望讓更多觀眾看到導演組場面調動能力、攝影組的用心、演員組的拼命、武術組的技術，所以覺得是算是好事多磨的感覺，電影終究面世了，是蠻欣慰的。」

柯震東表示有一部電影將自己當年的狀態紀錄起來覺得很開心。（電影劇照）

問到回看6年前戲中的自己有甚麼特別深刻畫面湧現時，兩人表情都頗有感受，柯震東先說：「畫面上的自己狀態蠻好的，現在肯定演不出來了，所以很開心有一部電影能把當年的自己紀錄起來。」林依晨聽畢表示相當認同：「老實說，那時候的我還沒有結婚，所以我覺得剛好特別在那個moment上，可以體會到心心姐姐在選擇方面的掙扎，到底她心目中選擇這麼重要的事，她的標準是甚麼，還是根本沒有標準呢？就是憑感覺去做，而自己也剛好在那個交叉點上。」

林依晨在戲中每逢打噴嚏的時候，頭髮都超飄逸，就像是在賣洗頭水廣告。（電影劇照）

林依晨打噴嚏都有仙氣

林依晨在戲中打噴嚏的時候，頭髮都超飄逸，超級有「仙氣」，像在賣洗頭水廣告一樣，問到是否刻意營造，她打趣回應：「我在翻劇本時，有在想『糟糕，我要打4、5次噴嚏！』然後想好會在不同場景、狀態、心情下打噴嚏，有幾個頗俏皮的。戲中我打噴嚏時會叫出來，很卡通式但又有點奇怪，所以我為了拍戲是真的有刻意在家裡對着鏡子練過，然後把頭髮就可以甩得非常柔順。」

柯震東自言自己在努力成為「不倒俠」的路上。（電影劇照）

柯震東曾想過放棄退出

柯震東在６年前發生了吸食大麻事件，其後演藝事業停下來，問到有否覺得自己在現實中，可有想到如戲中角色一樣，做到「不倒俠」呢？「在努力成為『不倒俠』的路上，發生了很多事情，曾經也有想過要放棄，或者是離開去做別的事情，安安穩穩，但因為對電影真的很熱愛，所以就一直努力去做，覺得『就做吧』，看看可否做到極限。」

更加不放棄的是柯爸爸，電影事隔6年才推出，先決條件是要解決版權問題，而這點要歸功柯爸爸多年來的努力，跟柯震東共同開公司買回《打噴嚏》版權，才得以順利上映。問到柯震東可感受到家人對自己的無限支持。「有呀，就好像戲中的心心姐姐（林依晨角色）一樣，一直在自己旁邊一樣。」

劇中古天樂的劇份都不少，更是柯震東的師父！（電影劇照）

談跟古天樂合作︰「最鍾意睇《尋秦記》」

事實上林依晨跟柯震東都是首次跟古天樂合作，柯震東直言：「真的很驚喜！不知道可不可以這樣講，我是看他的電視劇長大，所以看到他本人就覺得很開心。（有看哪部呢？）《尋秦記》！我超愛這部的！」但林依晨就表示相當可惜，因為她在戲中都沒有跟古天樂對到戲，就是在現場也都沒有看到本人，覺得超可惜！不過對於古仔較有印象的，並非甚麼電影畫面，而是他出資在內地建了很多小學︰「他為人善良啊！」

林依晨沒有跟古天樂交流過，覺得超可惜。（電影公司提供）

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