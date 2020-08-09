【Netflix】曾遭傳媒瘋狂抹黑　法國球星安歷卡借紀錄片大平反

現年41歲的前法國球星安歷卡（Nicolas Anelka）在球場內的實力相信不容置疑，然而他在球場外的紀律問題一直為人詬病，導致他在職業生涯中不斷轉會，遂被稱為「球壇浪子」。在約20年的足球生涯，效力過總共12間球會，足跡遍佈法國、英國、土耳其、印度、甚至中國。近日Netflix釋出關於安歷卡的紀錄片《安歷卡：全是誤解》（Anelka: Misunderstood），由他親自揭開「壞孩子」鮮為人知的一面；而紀錄片也找來他多位好友，如雲加（Arsène Wenger）及亨利（Thierry Henry）等現身說法。

近日Netflix釋出關於安歷卡的紀錄片。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

1979年出生的安歷卡在13歲時離家去了克萊楓丹足球學院，他從約500多名學生中脫穎而出，成為被選中的23人之一：「如果你是被選中那23名中的一員，那代表你有天賦。」可是前法國國家隊成員達葛治（Olivier Dacourt）補充：「不過這20個人中，只有一兩個能出人頭地。」所以當他們踏入足球學院，激烈而漫長的競爭才開始。前法國國腳皮里斯（Robert Pirès）坦誠：「你要打敗跟你有相同目標的同伴，如果你沒辦法那樣做，根本可以說是沒有機會。」

當年安歷卡突然離開巴黎聖日耳門，加盟阿仙奴。（Getty Images）

當時身為二年級生的亨利稱：「對我而言，他真的很厲害，天生吃這行飯。」而當時安歷卡只是一年級生。安歷卡在16歲那年，獲邀加盟巴黎聖日耳門。最厲害是在他首場職業足球賽，安歷卡立即攻入一球。可是他與巴黎聖日耳門最終不歡而散，當時覺得仍不獲重用的安歷卡接受了時任阿仙奴領隊雲加的邀請。

安歷卡在16歲那年，獲邀加盟巴黎聖日耳門，並在他首場職業賽事中立即攻入一球。（網上圖片）

可是這也出現了他人生的首個爭議，因為根據法國法律，17歲的足球學徒應該與培訓他的球隊簽第一份合約，但當時安歷卡的經理人提出波士文裁決及歐洲球員自由轉會規定，從而讓他免責，這也是首樁對抗法國足協的例子。當時法國名宿柏天尼（Michel Platini）也有開聲：「我們必需趕緊解決此事，並找出合法的方式。」

安歷卡曾獲得1999年英超最佳年輕球員。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

而在效力阿仙奴的首個球季，正值是世界盃。當時法國主帥Aimé Jacquet先公布了28人名單，但他要在這名單中減掉六個人。當時安歷卡曾稱：「能以19歲的年紀加入法國國家隊是很棒的，但如果我不能踢世界盃，那我會很失望。」最終，安歷卡痛失奪得世界盃的機會。安歷卡回憶這件事：「能披上法國球衣是很榮耀的事，但凡是總有個『但是』，我覺得事情沒那麼簡單。」

安歷卡在阿仙奴合共上陣90場，攻入28球。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

在阿仙奴效力了三個球季後，安歷卡決定離開英國，轉戰西班牙，並加盟皇家馬德里。在安歷卡的職業生涯中，最被議論紛紛是他不斷轉會，當中曾傳是因為其經理人哥哥控制了他。然而法國記者Karim Nedjari反稱：「自他20歲後，他就自己作主。他決定去英國，因為巴黎不讓他球。當他哥哥要他留下時，他又決定要離開阿仙奴。」而安歷卡也在紀錄片中表示：「皇家馬德里是世上頂尖的球隊之一，當他們來找你時，你可不是看在錢多才去的。」

離開阿仙奴後，安歷卡加盟皇家馬德里。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

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可是安歷卡卻打不出身價，初來報道時，他在更衣室遭隊友不禮貌對待：「這位置是我的，『抱歉，我可以坐這邊嗎？』但之後另一球員說『那位置是我的。』，同樣的情形發生了20次。」而他在首次訓練時，近乎沒有人要借裝備給他。

安歷卡加協助家馬德里奪得歐洲聯賽冠軍盃冠軍。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

安歷卡在球隊表現不佳，又遭到媒體口誅筆伐。當時《馬卡報》邀請他到報社，當時安歷卡深知自己不太懂得與傳媒聯絡，於是釋出善意接受邀請。可是，這原來是陷阱。當時記者問安歷卡會玩《FIFA》嗎，而他玩了這遊戲，並攻入一球。可是隔天報紙頭條寫道「安歷卡終於入波，但是在電玩遊戲」。

雖然安歷卡奪得歐洲聯賽冠軍盃冠軍，但他在皇家馬德里的表現麻麻。（Getty Images）

《安歷卡：全是誤解》讓觀眾重新了解安歷卡如何成為媒體口中的「壞孩子」。難怪雲加在紀錄片中提到：「安歷卡最大的問題是少年得志。」然而雲加續稱：「他的職業生涯很順利，但如果你問我『你覺得他還能更有成就嗎？』，是的，當然可以。」或者正因此，讓安歷卡變成了「壞孩子」。

Netflix近日釋出關於安歷卡的紀錄片《安歷卡：全是誤解》。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

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