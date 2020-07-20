【師兄撞鬼】16歲陳德容仙氣爆燈　性感演出睇幾多次都咁尷尬

1990年是周星馳電影事業起飛的時候，一年內共有11部作品上映，幾乎全年都看到他的演出。除了《賭聖》、《賭俠》等大受歡迎的經典，亦有些知名度較低的作品，例如與馮淬帆合作的《師兄撞鬼》。不過今次小編並非要跟大家談星爺，而是當年還未成年的女主角陳德容。

陳德容14歲演出首部電影《國中女生》，稚氣甚重。（電影劇照）

來自台灣的陳德容，小時候已被發掘去拍廣告，14歲正式入行拍攝首部電影《國中女生》，之後獲邵氏相中來港拍戲，第一部就是《師兄撞鬼》。當時陳德容不過16歲，戲中飾演馮淬帆的女兒，與周星馳有感情線，由於演戲經驗不多，她的表現算中規中矩，但仙氣十足的美貌著實吸引，淡妝也清麗脫俗，令人眼前一亮。

在《師兄撞鬼》跟星爺演情侶，但搞笑居多。（電影截圖）

雖說是女主角，但其實陳德容的戲份不算多，沒太大發揮，唯獨有場性感戲碼令人留下深刻印象，戲中講述周星馳獲鬼魂董標幫助而得到法力，趁陳德容走上樓梯時吹起大風，令其長裙被吹起春光乍洩，整條內褲露出，相當尷尬。這場戲無疑是為電影增添趣味的「鹽花」，可是想到陳德容當年拍攝時只得15歲，若放在今時今日的標準，定必會引起爭議。

點擊下圖睇性感場面有幾尷尬

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《師兄撞鬼》之後，陳德容拍了好幾部港產片，包括在兩集《鹿鼎記》電影中飾演小雙兒、《賭城大亨II之至尊無敵》及《終身大事》等。但礙於當時港產片圈競爭十分大，陳德容來港發展幾年未有大紅大紫，在90年代中將事業重心放回台灣，在電視界反而有更多機會。