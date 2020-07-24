烏克蘭綁匪脅持13人　只為叫人睇一部電影

烏克蘭一名男子日前以步槍和手榴彈脅持一架巴士，與警方對峙近12小時，投降條件竟然是要總統發表公開講話，呼籲市民欣賞一部電影。

Maksym Kryvosh脅持巴士，車上有13名乘客。（路透社）

現年44歲的Maksym Kryvosh，於當地時間本周二脅持一架載有13名乘客的巴士，聲稱在車上及另一個地方安裝了爆炸品，隨時可以引爆。案發第一個小時，兇徒曾與警方開槍駁火及投擲手榴彈，之後在社交媒體公開投降條件，包括要求政府自認性為恐怖組織；國會議員、內閣部長等出Post自稱為「合法恐怖分子」；之後再發文高呼「反體制日快樂」。

烏克蘭總統澤連斯基答應匪徒要求，拍片叫人睇《地球上的生靈》。（美聯社）

不過眾多要求中最「騎呢」的是，Maksym Kryvosh要求烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）公開呼籲民眾欣賞2005年紀錄片《地球上的生靈》（Earthlings）。最終總統屈服，在官方Facebook上載6秒短片，就說了一句：「大家去睇2005年電影《地球上的生靈》」，然後Maksym Kryvosh就投降，所有人質安全獲釋。

匪徒投降後被捕。（美聯社）

《地球上的生靈》由華堅馮力士負責旁白。（電影海報）

《地球上的生靈》由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）負責旁白，探討人類如何將其他動物當成寵物、食物、服裝、娛樂和科學研究實驗，當中涉及種族主義、性別歧視主義以及物種歧視等話題。。