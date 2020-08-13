職業特工隊7｜片場爆炸被下令停止拍攝　燒走湯告魯斯2000萬港紙

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演賣命系列《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）早前已復工，電影方早前已有為「炸毀」波蘭百年大橋受到當地居民抗議而煩惱，最近又有事情令身兼監製的湯告魯斯頭痕！

湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》（Mission: Impossible）再有阻滯。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）

據了解，《職業特工隊7》今個星期在英國進行拍攝時，一場電單車追逐動作戲中，有電單車發生意外爆炸，事件中無人受傷，但就被下令需要停止拍攝。其中這場戲為一場投入巨額的拍攝，足足價值200萬英鎊（約2,000萬港元），但就因為一輛電單車爆炸後，消防局派出5輛消防車來救火。

《職業特工隊7》片場中有電單車發生爆炸，最終消防局派出5輛消防車來救火。（電影劇照）

有相關人士對此表示：「幸好事件中無人受傷，但的確是件很糟糕的事，因為這是場極昂貴的戲，湯告魯斯對此非常頭痕。」因為早前因為新冠肺炎的關係，拍攝工作已經暫停了一段長時間，現時因為爆炸事件被下令拍攝要停工，多次發生事件及阻滯，令到湯告魯斯又煩又惱，目前未知《職業特工隊7》是否又要再延期，電影目前定檔於2021 年 11 月 18 日上映。