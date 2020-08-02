職業特工隊7｜湯告魯斯想炸波蘭百年大橋　政府歡迎︰唔係舊就好

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特攻隊》系列已經來到第7以及第8集，每集比起舊作湯告魯斯都會有更大的挑戰，而且特技動作都會越來越難，加上他本人很多時候都要親身上陣，令畫面上更加真實且好看。

近日有消息指出《職業特攻隊7》最近將目標放在波蘭一座擁有過百年歷史的真實大橋上，但波蘭居民以及波蘭文化與民族遺產部部長卻有兩極反應。

湯告魯斯為電影多次獻身，堪稱玩命系列。（電影劇照）

《職業特攻隊》第7、8集早前受新冠肺炎疫情影響，但劇組目前已準備復拍，目前暫定9月在倫敦開工，拍攝如常的話將於明年4月移師到波蘭進行拍攝，但當中有場戲需要在波蘭一座擁有過百年歷史的真實大橋有爆破場面，此舉遭到當地居民極力反對。

《職業特攻隊》今次想炸波蘭Pilchowice村莊的百年歷史大橋。（網上圖片）

《職業特攻隊》選址在波蘭Pilchowice的村莊，大橋建於1909年，雖然在2016年已經停用，但因為歷史悠久，民眾覺得需要好好保留，而且這是座非常有紀念價值的歷史大橋，不願看到大橋被狠心破壞。

波蘭的文化與民族遺產部部長Paweł Lewandowski同時指出，電影公司方面已作出承諾，拍攝只會破壞一小部分的大橋，而後話則是可為村莊帶來商機，因為他們確信電影上映後，會因此而吸引到遊客前來觀光，造就出雙贏的局面。

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而波蘭的文化與民族遺產部部長Paweł Lewandowski對於劇組的做法，抱正面且支持的態度，他直言：「我不會因為Pilchowicki大橋是一座紀念橋而感到困惑，它在廢墟之中並沒有任何價值，不是所以舊的東西都有紀念價值，在法律上，要具有社會、藝術或科學意義才有紀念的價值，同時要在文化和人之間產生聯繫，但要是它時個沒用，不可用的東西就不具備這種價值，所以並不能稱為紀念物，可以在拍攝過程中銷毀一小部分。」

及後他都有補充劇組強調只會破壞大橋的一小部分，有需要的話更會將橋的部分復原、翻新，要是政府有意更可以將其變成《職業特攻隊》的拍攝地，變成旅遊景點，比起一條已廢棄的橋，更能賦予它新的定義。

不過目前當地居民堅持保護大橋，並發起了抗議活動，希望大橋可以被視歷史遺物得到保護和保存。

部長深信有湯告魯斯（Tom Cruise）的加持，會有力振興當地的旅遊。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）