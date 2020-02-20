【職業特工隊7】內地誤傳湯告魯斯拍戲爆炸身亡　仲有埋新聞片睇

荷里活型男巨星湯告魯斯（Tom Cruise）即將有新戲《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）上映，目前正在拍攝《職業特工隊》第7和第8集，早前更宣布該兩集極有可能是完結篇的上下集，分別預定於2021年和2022年上映。但在20日早上微博瘋傳一張外媒BBC的截圖，驚傳出湯告魯斯因拍攝《職業特工隊7》時，因充氣艇爆炸去世，嚇壞一眾粉絲！

湯告魯斯最新作《壯志凌雲：獨行俠》將於6月上映，差點成為他的「遺作」。（預告截圖）

20日早上由YouTube帳號TrendingToday假借BBC之名，發布了一段僅35秒的湯告魯斯「死訊」，不過帳號只得22位訂閱者，上傳的影片亦只有寥寥5條，但全部都跟明星的「死訊」有關，除了湯告魯斯外更有Justin Bieber、Celine Dion以及加拿大Rapper Drake。

經多方證實後，除了該條影片外，BBC網站、Twitter以及各大新聞均沒有以上相關消息，只是TrendingToday開的一個玩笑。

製圖借BBC之名，妄想加大可信度。（微博圖片）

其實Trending Today的影片未算真實，一睇便知可信程度低，他先以BBC慣用的「Breaking News」為片頭，又有女主持講到「我們現在有一則來自美國的突發新聞」後，隨即只放出了一張「R.I.P湯告魯斯1962-2020」的照片，整條影片就完了，大大降低了可信性，不過該條影片在短短4小時內已經吸引1,246人次觀看，更在微博上傳翻天，可算是為今早製造出一個小風波。

湯告魯斯人冇事，接下來更會有《壯志凌雲：獨行俠》和《職業特工隊》第7和第8集上映。（電影劇照）