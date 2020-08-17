【Netflix】《被害公審》女主角本月初自殺　生前曾遭變態男跟蹤

Netflix在2016年推出紀錄片《被害公審》（Audrie & Daisy），講述兩名少女遭遇性侵後，其中一位少女遇上不公平的審訊，之後其家人還需要面對網上欺凌的問題。紀錄片中的女主角Daisy Coleman較早前傳出她在家中自殺的消息，結束短短的23年的人生。然而日前卻傳出最新消息，指她在自殺前曾遭變態男跟蹤，有指她已採取法律行動，但為何她仍選擇自殺呢？

Netflix在2016年推出紀錄片《被害公審》，講述兩位少女被性侵的故事，當時是事主之一的Daisy Coleman仍然在生，而Audrie Pott則在2012年自殺身亡。（《被害公審》劇照）

據美國傳媒《People》的報導，Daisy Coleman在自殺前曾報警稱遭到騷擾。據了解，這騷擾由去年12月開始，而她曾在其社交平台紀錄了此事，但這事件只有她的追蹤者及朋友才能看到。該報導續指出，Daisy Coleman曾向警方求助她遇到騷擾。目前聲稱騷擾Daisy Coleman的男子的身份未有公開，所以無法確認其身份。

《被害公審》試圖還原事情經過︰加害者藉權勢逍遙法外，受性侵的Daisy反遭排擠。（《被害公審》劇照）

據了解，Daisy Coleman在離世前曾在社交平台Facebook詳細紀錄了她的遭遇。在該貼文中，她聲稱該名男子曾多次出現在她的家門前，並不斷拍打大門。Daisy Coleman還相信該男子偷走了她的門匙，並試圖闖入她的家裡。

Daisy Coleman在只有14歲時被強姦，檢察官以證據不足為由撤控，她受到長期欺凌。（《被害公審》劇照）

可是萊克伍德警察局發言人John Romero卻全盤否認Daisy Coleman的說法，並反駁警方從沒有收到她的求助。他坦言在Daisy Coleman自殺當天才收到關於她的報告。據了解，當天警員在她的家進行健康評估時得悉她遭到騷擾。最後，警方表示相信Daisy Coleman是死於自己造成的槍傷。

Daisy Coleman最後都在本月初離世，終年23歲。（《被害公審》劇照）

Daisy Coleman的朋友都接受了《People》的訪問，其中一位朋友聲稱Daisy Coleman在離世前曾擔心她自己的生命受到威脅；而另一位朋友則指出，傳媒不應把Daisy Coleman的自殺歸咎於她曾遭強姦。反之，她認為應該將責任歸咎於騷擾者：「每個媒體將她的自殺歸咎於她曾遭強姦，而無視她在自殺前所經歷的事，而且也沒有人認為這名騷擾她的男子需要負責。她寧願自殺也不願讓這個男人殺死她。」

Daisy Coleman及其好友Paige Parkhurst在2012年出席聚會期間，遭17歲學長Matthew Barnett強姦。（《被害公審》劇照）

在2012年，Daisy Coleman及其友Paige Parkhurst出席聚會期間，遭校內美式足球明日之星Matthew Barnett強姦，而有指因為Matthew Barnett是密蘇里州前州眾議員Rex Barnett的孫子，因此他的控罪獲撤銷；而Daisy Coleman則需要承受鋪天蓋地而來的攻擊，最後全家只好搬離Maryville。直到2013年10月，案件再度喧囂塵上，Michael Schaffer在《新共和》中形容Maryville為「不法的人間地獄」。翌年一名特別檢察官負責重新調查此案，最終Matthew Barnett被判處四個月監禁但緩刑兩年，而他也因毆打罪在少年法庭被判刑。