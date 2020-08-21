香港戲院商會發聲明反擊業主　「步步追迫採取不同手段追討租金」

在新冠肺炎疫情持續，全港戲院至今兩度被港府勒令停業，生意嚴重受到影響。 香港戲院商會今日（21日）發表聲明，強烈呼籲業主體恤戲院，取消底租，按租戶營業額收取提成租金、管理費及其他雜費，並與戲院多作溝通。

鰂魚涌康怡廣場的MCL康怡戲院，於7月31日兩度被恒隆地產代理有限公司入稟追一個月租金。（資料圖片 / 羅國輝 攝）

香港戲院商會今日（21日）發表聲明如下：

「戲院業由3月28日被停業41天，復業68天在多種限制下艱苦營業，至7月15日起又再度被勒令關閉至今，將超過40多天仍未知重開日期。

自疫情起對業界打擊巨大，收入大跌9成，停業期間更是零收入，戲院業已處生死存亡之際，儘管商會已多次去信地產建設商會及多次作出公開呼籲，希望業主體恤戲院，共渡時艱，取消底租改而實行按租戶營業額收取提成租金，奈何業主仍無動於衷，更收到大部分會員反映，業主不單沒有體諒戲院因應政府防疫規定下，已經是慘淡經營; 也沒有因為政府兩度勒令關閉場所，導致戲院超過三個月零收入而給予院商切實而合理的租金豁免，同時亦拒絕與戲院協商解決辦法，反之是步步追迫，向院商採取不同手段追討租金，如入稟追租等。

本會在此再次強烈呼籲業主體恤戲院，取消底租，按租戶營業額收取提成租金、管理費及其他雜費，並與戲院多作溝通，對暫時未能按每月如期繳交租金的戲院給予延期繳付安排，及停止採取一切法律行動，令戲院能捱過是次難關，保住香港的電影工業！」

尖沙咀The One的百老匯 The One戲院，被One Property Limited入稟追討2個月租金。（資料圖片 / 羅國輝 攝）

全港戲院自疫情以來，生意大受影響。特首林鄭月娥周二（18日）呼籲業主與租戶共渡時艱，勿對欠租商戶採取法律行動。

但日前01偵查獨家報道就發現，九龍灣淘大商場及銅鑼灣時代廣場，兩間隸屬UA的戲院遭多次入稟追討租金。

除此之外，原來百老匯The One戲院及MCL康怡戲院今年7月亦被業主追租。前者涉兩個月租金逾164萬元；而後者更在同一日被兩度被入稟追租，各涉逾161萬元。

即使早前戲院曾短暫開業，但入場人數都非常少。(資料圖片)

據報道指，UA院線兩間戲院分別遭物業代理公司入稟追租，被入稟追租的戲院為九龍灣淘大商場UA戲院及銅鑼灣時代廣場的UA Cine Times。前者被恒隆地產代理有限公司入稟六次，每次都被追討一個月租金，其中五次各被追討逾137萬元，剩下的一次則被追討39萬元；至於後者則被時代廣場有限公司入稟追討一個月租金，涉逾191萬元。