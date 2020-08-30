【屍殺半島】凍齡美女李貞賢　15歲全裸拍《花瓣》奪最佳女新人獎

由南韓導演延尚昊執導的《屍殺列車》在2016年上映時叫好叫座，其續集電影《屍殺半島》近日終於殺入本港戲院。除了電影男主角姜棟元的演出備受矚目外，在戲中飾演媽媽「敏晶」的南韓女星李貞賢也非常搶鏡。

現年40歲的她，除了擁有凍齡美貌外，她在24年前憑《花瓣》的大尺度演出，分別勇奪青龍電影獎及大鐘獎最佳女新人獎，而她近年則憑《誠實國度的愛麗絲》勇奪青龍電影獎最佳女主角獎，演技早就有目共睹。

現年40歲的李貞賢未必人人都熟悉她，但她來頭其實絕不簡單。（IMDb 圖片）

新加入《屍殺半島》的李貞賢在戲中飾演超強悍的母親「敏晶」，雖然大家未必對她非常了解，但其實她是南韓90年代相當有名的電子舞曲天后，當時年僅19歲的她，以前衛的東方造型配搭電子舞曲創出經典，當中她的《와》和《바꿔》分別被鄭秀文改編成《眉飛色舞》及《獨一無二》，可見她絕對是韓流的始祖。

現年40歲的李貞賢在《屍殺半島》中的演出讓人驚嘆。（IMDb 圖片）

除了歌精舞勁外，當年16歲的她憑在《花瓣》飾演「少女」一角而勇奪第33屆大鐘獎、第17屆韓國青龍電影獎及第16屆韓國影評人協會獎的最佳女新人獎。雖然她獲得多項殊榮，但當年她戲中大尺度的演出卻惹來不少批評。原因是有指李貞賢當年拍攝《花瓣》時只有15歲，但她卻需要在戲中全裸演出。

年僅19歲的李貞賢憑《와》創出經典。（影片擷圖）

其實《花瓣》是以1980年5月18日發生的光州事件為背景，李貞賢在戲中飾演一名少女，她當年與母親一同參加光州事件時，親眼目睹牽著自己手的母親不幸死於軍隊的亂槍掃殺，倖存的她心靈受到極大創傷，她也因此成為一名瘋子而流落街頭，遭人欺凌。當時她遇上由文盛瑾飾演的工人時，她誤以為他是其哥哥，於是一直跟隨著他，最終她被工人多番強姦。最後工人透過少女的肢體語言了解她痛失母親這段悲痛過去，並後悔及痛恨自己的所作所為。

有指李貞賢拍攝《花瓣》時只有15歲。（《花瓣》劇照）

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當年《花瓣》在南韓，甚至在不少外國影展上都獲得了極高的評價。當時李貞賢的精彩演出，還讓她奪得青龍電影獎、大鐘獎及韓國影評人協會獎的三料最佳女新人，演技早就有目共睹。之後醉心歌唱事業的她，在2015年憑《誠實國度的愛麗絲》擊敗全智賢、全度妍、金惠秀及韓孝周奪得第36屆青龍電影獎最佳女主角獎，可見李貞賢是南韓少數能在音樂及電影兩方面都獲卓越成就的女藝人。

李貞賢憑《誠實國度的愛麗絲》奪得第36屆青龍電影獎最佳女主角獎，當年電影風格黑暗兼血腥，被評為18禁。（《誠實國度的愛麗絲》劇照）

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