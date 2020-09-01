Tesla拆股｜《電流戰爭》記錄尼古拉特斯拉　愛迪生迫害潦倒終老

電動車大廠特斯拉（Tesla）的股價近期升勢不斷成為熱門話題，拆細股份在31日正式生效後，股價又再創新高。 現在提起Tesla大家首先會想起高端電動品牌，但其實品牌的名字是致敬物理學家尼古拉特斯拉（Nikola Tesla），去年的電影《電流戰爭》（The Current War）正正就揭開了發明家愛迪生黑暗一面，講述他與天才發明家特斯拉的故事。

特斯拉（Tesla）自8月中宣布會拆細股份後，引發了搶購Tesla股票的熱潮，股價屢創新高，成為美股科技股市場的大事。

特斯拉，曾經叫做特斯拉汽車，在2003年成立，創始人將公司命名為「特斯拉汽車（Tesla Motors）」，是想紀念物理學家尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）。

電動車大廠特斯拉（Tesla）在31日正式拆細股份後，股價又再創新高。(資料圖片)

去年上映的電影《電流戰爭》由班尼狄甘巴貝治 (Benedict Cumberbatch)、湯賀蘭 (Tom Holland)、尼古拉斯侯特 (Nicholas Hoult) 及金像提名男星米高沙朗 (Michael Shannon)主演，故事以真人真事改編，正正就是圍繞愛迪生、尼古拉特斯拉等發明家，在19世紀如何各自憑電力改變世界。

《電流戰爭》（The Current War）以愛迪生、尼古拉特斯拉等幾位發明家的故事為主，班尼狄甘巴貝治飾演主角愛迪生。（《電流戰爭》劇照）

特斯拉勁多超時代的發明 一心想造福人群



一直以來，愛迪生都獲形容為天才發明家、科學家﹑電燈之父等等，但《電流戰爭》就揭開了他黑暗一面，尤其是被他打壓的天才發明家尼古拉特斯拉，其實一心想用發明造福人群，一直追逐理想卻潦倒一生。

天才發明家特斯拉，擁有多項超時代的發明，除了交流電，還有「反重力飛行器」、「投射能量集中儀器」(死光)，全是充滿未來世界科技的味道。不過，特斯拉的可說是被世人遺忘的物理學家，近10年多了人認識，或許都要歸功於美國電動車車廠Tesla。

尼古拉斯侯特 (Nicholas Hoult) 飾演角色「Nikola Tesla」曾經為愛迪生打工，但受到不公平對待。（《電流戰爭》劇照）

特斯拉曾幫愛迪生打工 對方竟反口走數



在電影《電流戰爭》可以見到特斯拉曾經是愛迪生的員工，當時愛迪生答應過如果可以解決直流電發電機問題，會給特斯拉5萬美元獎金。但當特斯拉真的完成這難題，愛迪生竟然話「這只是一個美式笑話。」不肯兌現承諾，特斯拉嬲到立即辭職。

電影提到愛迪生是主張直流電的，而特斯拉發明的交流電就直接威脅到愛迪生的利益，所以愛迪生為了贏生意上的競爭對手，專登誇大人類使用交流電的危險性，訛稱交流電會電死人。而特斯拉的實驗室，又曾試過無故失火，實驗項目付之一炬，特斯拉的研究亦往往受到資金限制，未能繼續下去。

尼古拉斯侯特飾演特斯拉，當然靚仔過真人。 （劇照）

特斯拉有免費能源的構思卻被權貴打壓



愛迪生甚至為了利益打壓同業及迫害競爭對手。例如，天才特斯拉發明了「尼加拉瓜」大瀑布發電站，所產生的電力輸出量驚人，還有遙控器、無線電等等，但愛迪生卻迫害這位曾經是自己員工的特斯拉。

特斯拉其實一直想造福人類，甚至有免費能源的構思，由JP摩根資助興建的「Tesla Tower」，是一座高187英尺的鐵塔，可以進行無線電能傳輸實驗，最終目標是走向免費及環保能源，有指設施損害了很多人的利益，更逼使JP摩根撤資，實驗胎死腹中，而陷入財困的特斯拉，只能賣掉很多專利用來生活。

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電影結尾講到主張交流電技術的商人佐治威斯汀豪斯與特斯拉的確是贏了愛迪生，但大眾始終對愛迪生更熟悉，有指這是因為愛迪生擁有超過1,500項發明專利，相反威斯汀豪斯卻沒有申請專利，他死前曾表示只希望世上有更多人有電可以用，威斯汀豪斯與特斯拉甚至放棄交流電專利金，向外界公開交流電的技術。

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《電流戰爭》正正就揭開了愛迪生黑暗面及天才發明家特斯拉悲慘的一生，這樣看來，愛迪生到底配不配名留千古？而特斯拉晚年仍陷入財困、生活潦倒，最後更孤獨在酒店死去。

特斯拉離世後48小時內，他的研究手稿即被FBI取走，隱藏著驚人秘密。（Youtube影片截圖）

離世後筆記及手稿被神秘封存



特斯拉在1943年1月離世，有傳特斯拉離世後的48小時內，他的發明筆記及手稿，更被FBI全部取走及封存。有陰謀論指特斯拉曾聲稱接觸過外星訊息，才令他的發明超前人類100年，好像反重力飛行器、死光等，又預言未來會有智能電話。直至近年才有特斯拉的手稿及相關資料公開，但當中不少內容已被遮蓋，令事件更添神秘。