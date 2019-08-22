【電流戰爭】特斯拉被叮出費城實驗　美國隱形戰機技術同佢有關？

電影《電流戰爭》(The Current War)，講述愛迪生並非如課本中所述，是貢獻後世的偉人，真正天才發明家另有其人，他就是Nikola Tesla(尼古拉．特斯拉)，但跟很多偉大發明一樣，由造福世人最終淪為軍方武器，而傳說在1943年進行的「費城實驗」，本來由特斯拉主持，卻由於他不肯用活人做實驗，竟被美國政府叮出項目，之後有陰謀論指實驗雖然失敗，美國軍方卻成功將技術用在隱形戰機之上，而對真相瞭如指掌的特斯拉，更詭譎地在實驗的同一年離世，令事件更添神秘。

特斯拉是現代公認的天才發明家，卻因愛迪生打壓而潦倒一生。（劇照）

天才發明家特斯拉，有著多項超時代的發明，除了眾所周知的交流電，其他如「反重力飛行器」、「投射能量集中儀器」(死光)，全是充滿未來世界科技的味道。由於特斯拉聲稱曾接收過外星訊息，令他發明的超科技隱隱透出外星文明的影子，而跟她有關的神秘事件，還有1943年的「費城實驗」，而該年亦是特斯拉離世的年份。

盛傳費城實驗是要進行空間轉移，本是由特斯拉主持。（網上圖片）

盛傳在1943年的「費城實驗」，是用愛因斯坦的「引力和電流的統一場論」，簡單點說是利用電磁場來干擾及躲避對方的武器攻擊，後期再發展至令敵人的雷達探測不到己方的存在。由於愛因斯坦多次失敗，改由特斯拉接手，隨即取得突破進展，有傳能成功扭曲空間，將死物轉移，但用動物實驗時卻出現副作用，用來實驗的動物全部驚惶失惜，但軍方仍堅持用活人實驗，更撤換了反對草菅人命的特斯拉。

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欠缺了特斯拉領導，費城實驗結果可想而知，軍艦上的船員，除了感到噁心外，部分人出現精神錯亂，最離奇是有船員跟艦身融合，手、腳、頭或身軀被艦身分割，最後當然是死亡收場，雖然有傳費城實驗被美國政府掩蓋下來，但之後軍方的隱形技術卻突飛猛進，包括令敵人防不勝防的隱形戰機，一直致力於用發明造福人類的特斯拉，其發明卻被用於殺人武器，相當可惜。