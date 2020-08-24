【百變星君】孫佳君比堅尼驚艷搶鏡　《黑金》大膽演出獲提名影后

1995年上映的《百變星君》，將兩位剛入行的大美女帶到觀眾眼前，分別是女主角梁詠琪及孫佳君，雖然後者戲份不多，但一出場就以性感比堅尼示人，讓觀眾眼前一亮。雖然孫佳君最令人印象深刻的是其情史，但其實她的演技相當出色，曾經憑《黑金》獲提名香港電影金像獎最佳女主角，才藝被緋聞掩蓋。

孫佳君在《百變星君》身穿性感比堅尼登場，令人眼前一亮。（電影截圖）

現年45歲的孫佳君於1994年獲得新加坡小姐冠軍，當選後代表新加坡競選環球小姐，隨後來港拍戲，當年在《百變星君》以性感形象示人，除了身穿比堅尼與周星馳在泳池嬉水，之後又脫剩內衣為星爺急救，兩人又模仿《危險人物》（Pulp Fiction）跳舞，雖然孫佳君戲份不多，但每一幕都相當搶鏡。

星爺因《百變星君》與孫佳君結緣，傳二人曾有過一段情。（電影截圖）

重溫孫佳君在《百變星君》的性感演出

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孫佳君的性感形象夠突出，接下來工作機會大增，由女配角爬到主角之位，1997年在《黑金》與飾演梁家輝的妻子，戲中一場大膽床戲，成為全片名場面，孫佳君將角色的潑辣演的十分到位，難怪獲提名影后。

《黑金》訓身演出獲提名影后。（電影截圖）

重溫孫佳君在《黑金》的大膽演出

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翌年她再作新挑戰，在《人肉叉燒包II之天誅地滅》擔正，扮演變態內地女子，不單勾引表姐夫，更殺死並肢解親表姐，將她製成燒臘，陰森恐怖的表情，近乎瘋狂的行為，拍得住有份參演的第一代《人肉叉燒包》主角黃秋生。

更多《人肉叉燒包II之天誅地滅》精彩場面

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不過，接下來孫佳君再沒代表作，原本獲王家衛相中在《花樣年華》飾演梁朝偉的妻子，可惜最後戲份全刪，只剩下聲音出現，2003年拍罷《福伯》後淡出演藝圈，之後為富商劉貴喬誕下兩名兒子，但二人從未簽紙結婚，到2009年孫佳君被男方家暴而成為新聞人物，她決心分手獨力撫養兒子，並於2012年復出拍戲，多年來保養得宜，身材廿年如一日。