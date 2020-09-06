《花木蘭》首波簡評：鞏俐搶盡劉亦菲鋒頭？視效獲讚每分鐘都驚艷

影評人對於真人版《花木蘭 Mulan》的評價總體正面，有褒有貶。對於是否是一次成功的改編、對於演員的表現亦存在爭議，但大多數的影評都稱讚了本片的攝影技術、武術動作設計以及妮基卡羅（Niki Caro）的導演才華。

按圖睇《花木蘭》精彩劇照：

+ 11 + 11 + 11

迪士尼真人版《花木蘭》媒體口碑解禁。截至發稿，電影在爛番茄收穫80%的新鮮度，計入140條評價。評論共識寫得比較中肯：「《花木蘭》本可以更深入地講述經典故事，但真人版《花木蘭》是視覺上的奇蹟，是動畫版《花木蘭》的激動人心的升級。」

立即睇影評人對真人版《花木蘭》評價：

+ 3 + 3 + 3

電影在Metacritic獲得69分，計入42個專業評價。總體來說，《花木蘭》初始口碑和《TENET天能》差不多。剛解禁時，《TENET天能》在「爛番茄」的新鮮度是82%，31鮮，7爛；在MetaCritic評分71分。

影評人對於真人版《花木蘭》的評價總體正面，有褒有貶。對於是否是一次成功的改編、對於演員的表演存在爭議，但大多數影評都稱讚了影片的攝影技術、武術動作設計以及妮基卡羅的導演才華。另外，鞏俐的角色以及她的表演尤其受到了影評人的大力讚賞，被公認為是「電影的一大亮點」。

【本文獲「時光網」授權轉載。】