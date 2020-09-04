玄彬新戲《交涉》約旦取景　頹Look造型曝光網民笑指：勁似唐文龍

韓國男神oppa玄彬跟孫藝珍拍完《愛的迫降》後，粉絲都十分期待他的新作，更有粉絲未等到已經狂翻煲《愛的迫降》。早前7月份玄彬孖影帝黃晸民飛往約旦拍攝新作《交涉》，更會在當地逗留2至3個月。《交涉》講述為了拯救身在中東被綁架的韓國人質，當中作為外交官和國家情報院要員之間的故事。

男神玄彬點睇都咁靚仔。（《愛的迫降》劇照）

據知玄彬預計本月中就會返回韓國，近日有網民在當地野生捕獲到玄彬正在拍攝《交涉》，雖然照片不是高清，但仍能見到玄彬的最新追造型跟以往的靚仔look有極大出入，甚至乎滿面都是鬚根，佬味十足。

不過當網民睇埋另一張較近的照片，當時玄彬正跟劇組在餐廳食飯，清楚見到他的鬚根，貌似曉治積曼（Hugh Jackman）的「狼人」，不過有網民指出「完全唔認得」以及笑指「點解成個唐文龍咁嘅？」

玄彬呢個look的確老了很多。（hyunbinuniverse IG）

似唔似唐文龍？（唐文龍IG）

其實拍《交涉》已經不是玄彬首次以頹Look示人，2018年同樣跟孫藝珍出演的《極智對決》中，扮演冷血殺人犯的他早已試下留長髮、鬍鬚、眼露紅筋出鏡，據知當時玄彬是為了突破自己靚靚公子的形象，挑戰不同類型的角色。

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