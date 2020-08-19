鋼鐵雨2｜中國收買北韓發動軍事政變？　第三次大戰一觸即發

韓國電影《鋼鐵雨2：核戰危機》（Steel Rain2: Summit）由青龍獎影帝鄭雨盛、《機智醫生生活》暖男柳演錫、《恐懼鬥室》系列安格斯麥菲恩（Angus Macfadyen）主演，《鋼鐵雨2》一上映即打破《屍殺半島》的票房紀錄，成為韓國開畫票房冠軍，暫計累積106,664觀影人次。電影講述南、北韓、美國三大元首面對核戰，稍有不慎就會觸發第三次世界大戰！

電影中除了南、北韓、美國外，其實更涉及日本和中國，認真是大混戰！（電影劇照）

據知《鋼鐵雨2》使用了近1億港元的製作費，故事以「北韓無核化談判」為背景，延伸至三國元首以及其他太平洋國家之間的角力，韓國男神鄭雨盛飾演南韓總統、柳演錫則是北韓總統、安格斯麥菲恩扮演美國總統、而《哭聲》的郭到元則是發起軍事政變的北韓強硬派護衛局局長。

男神鄭雨盛今次除了要救自己、救國更要救世界！（電影劇照）

鄭雨盛主張和平處理，在即將簽好「和平協議」之時，柳演錫揭發郭到元原來早被中國收買，破壞和平協定，令他極為憤怒，而且三大元首更被綁架到北韓的核子潛艦內。當駛近日本跟韓國都主張為自己領土的獨島，日方更有向潛艦發射魚雷，鄭雨盛要遏力阻止眾國發動核戰之餘，更要保住自己且北韓及美國總統的安全，對他來說是極大的挑戰！

雖然故事純屬虛構，但因涉及多國，仲要有中美角力元素，題材非常吸引。電影即將在香港上映。

原來中國一早就已經成功收賣北韓的郭到元，繼而發動軍事政變。（影片擷圖）