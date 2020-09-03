《屍殺半島》睇到香港景全場興奮　邊場係實景可以去打卡？

韓國災難電影《屍殺半島》四年後重回大銀幕，由延尚昊執導，韓國男神姜棟元、李貞賢、李蕊、等人主演，《屍殺半島》上映後影評有讚有彈，但相信對香港觀眾而言，看該片的感受會非常深，一來戲中加入不少廣東話對白，二來更有在香港取景，實在是為香港人留下美好回憶。

早前《屍殺半島》仍未上映時，預告有少量「香港」場口。（影片擷圖）

不少影迷都會對《屍殺半島》的香港場景感興趣，雖然香港場景佔電影戲份不多，但有些場口看起來似是真實的香港又不像是真的香港，究竟那一些場面是真實取景的呢？

電影中姜棟元身處香港時，都有去到極具特式的大排檔。（電影劇照）

電影中有影到著名的維港、大排檔、唐樓以及不少香港特有的招牌，但在拍攝《屍殺半島》的過程中，其實一直沒有影迷撞到他們在港拍攝，更沒有收到他們來港的消息，因此推測戲中大部分有演員的港景其實都是搭出來。

其實香港真係好靚。（影片擷圖）

據知，戲中沒有演員的香港鏡頭，都是由香港攝製隊負責拍攝，所以都是真實的香港場景。然而搭建出來的「香港」場景，都是由韓國製作團隊，紀錄他們眼中的香港，按照手頭上的資料跟住來搭景。而從網上流出的電影片段可見，有演員演出的香港情節，都是以大頭表達居多。

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