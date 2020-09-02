屍殺半島｜14歲車手家姐型過姜棟元　冇車牌劇組特製訓練課程加操

韓國災難電影《屍殺半島》（台譯：屍速列車：感染半島）隔足4年終於再跟觀眾見面，《屍殺半島》由延尚昊執導，姜棟元、李貞賢、李蕊、李藝媛、權海驍、金民宰和具高煥等人領銜主演。

單看名字，香港的觀眾或只會對姜棟元和李貞賢有所認識，但要是你有睇過玄彬和朴信惠的電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，就一定會認識李蕊！

李蕊出演《素媛》時只得7歲。（電影劇照）

李蕊憑《素媛》7歲出道 獲封天才童星

童星出身的李蕊憑電影《素媛》出道，首次擔正演出電影以不似她年紀的成熟演技獲得觀眾及影評家大力讚賞，更透過《素媛》在北京國際電影節中獲得了最佳女配角一獎。

到2018年李蕊在《阿爾罕布拉宮的回憶》中飾演朴信惠的妹妹，扮演一名中學生，夢想成爲女團成員，有著很酷和直率的性格，更搞笑的是她在戲中對男神玄彬冇大冇細，展現出可愛的一面。

12歲的李蕊在《阿爾罕布拉宮的回憶》中飾演朴信惠的妹妹，更有跟玄彬都不少戲份。（劇照）

李蕊跟玄彬合作後，再跟男神級人馬姜棟元合作。（李蕊IG）

在《屍殺半島》仍未上映前，已有不少影評指出電影未達到眾人的期待值或以上，好壞參半，但在觀映後發覺其實又未如眾人所說般差，反而看到了一位明日之星的演出。

李蕊：「唔想死就上車。」真係好型嫁！（電影劇照）

李蕊剪短髮換look 飛車、感情戲輕鬆駕馭

《屍殺半島》中的李蕊剪走一頭長髮，戲中她展現出不亞於主角的演技，浚兒（李蕊 飾）的個性獨立勇敢，為了生存而磨練出高超的駕駛能力，即使在羊腸小道或是遭遇障礙時都能一一輕鬆脫困，然而她的真實年紀亦只有14歲。

浚兒在戲中第一下登場已令人眼前一亮，突然現身揸車救走姜棟元，在整套戲中展現出華麗的駕駛技術，當然會知道很多場面都不是真的，必定會搭配了不少替身上場或是CG效果，但她勝在沒有一秒令你感到出戲。

就算跟當紅明星姜棟元對戲，李蕊都冇怯場。（電影劇照）

兩幕飛車戲想一睇再睇

李蕊在戲中無疑是一名專業車手，她揸車的氣勢、運用飄移、加速來撞喪屁、揸棍波車以及如何在窄道中運用喪屍來擺脫敵人等，一一都沒有考起她。她的演技完美展示她聰明的頭腦和揸車純熟的手勢，完全不會令觀眾出戲。

初登場救走姜棟元的頭一幕飛車戲已令人印象深刻，後座的姜棟元更因為車身極大幅度的左搖右擺而被撞暈，這點的確有點搞笑。而在觀眾正想着會否有更多李蕊的飛車戲時，她的確不乎眾望，在戲尾更會聯同媽媽李貞賢上演飛車追逐戲，聯手一同打低敵人和喪屍。

李蕊因未成年的關係，只能以3D形式來學習駕駛。（李蕊IG）

未成年關係 單靠3D形式學揸車

事實上因為李蕊仍未成年，她不可親自駕駛，但她為了讓自己可以熟習揸車的手法，親自找來賽車車手指導，以3D形式來學習駕駛，經過不段的練習令她入波以及轉呔手法更加專業，入波、轉波都的確有板有眼。

李蕊不論揸車還是揸槍手法都一樣純熟。（電影劇照）

情感爆發戲同樣到位

除了飛車戲激烈程度好似睇緊《狂野時速》外，其實李蕊的感情戲一點都不輸蝕，戲中的她自小生活在喪屍廢墟中，環境逼使她要成長，所以從她對妹妹的說話中可見，命令形式居多，少與人相處的她或許說話會比較倔，但同樣這種性格卻造就出勇敢、果斷的她，去到後段她為了要救媽媽而爆發出的感情戲更是精彩，沒有過火更是剛好一個女兒會為了媽媽而發狂的感情。

最後她講出一句「我熟悉的世界也不算是太差」，更是令人有更深感受，因為不論在那裡活着，只要有屋企人在身邊，那裡就是家。