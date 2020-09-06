【新異變人】重要線索連結X-Men　鋪排魁隆級反派登場

改過N次上映日期的超級英雄電影《新異變人》（The New Mutants）日前終於開畫，相信觀眾最期待的是這一部作品跟《變種特攻》（X-Men）系列有何關係，未來會否衍生出更多X-Men電影，以下分析的線索，可能為大家帶來一點頭緒。

＊＊＊以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀＊＊＊

幾位主角交談時提及X-Men，恥笑他們穿上核突制服，證明時代背景跟《變種特攻》系列不會相差太遠。（劇照）

《新異變人》以5位擁有異能的少男少女被送進一家名為Milbury的醫院接受治療，並由女醫生Reyes負責監察。Reyes不時提到她的「上頭」管理一家異能人中心，只要幾位主角接受療程後，就可以前往這家中心。不止觀眾，連主角們都以為這位「上頭」正是X-Men的領軍人物「X教授」（Professor X），而異能人中心就是他開辦的學校。

女醫生Reyes原來為Essex企業效力。（劇照）

但隨著劇情展開，Reyes並非X教授的手下，她其實為Essex企業工作，專門搜捕擁有異能的年輕人，先送到Milbury醫院分析能力，再決定是否培訓成為Essex旗下的殺人機器。2016年上映的《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）的片尾彩蛋亦與Essex企業有關，這家公司由超級反派Mr. Sinister創立，其能力媲美魁隆。之前有報道指二十世紀霍士有意發展Mr. Sinister的故事，但因被迪士尼收購，計劃仍是未知之數。

年幼變種人接受訓練的畫面來自《盧根》。（影片截圖）

另一重要線索是Blu Hunt飾演的Danielle Moonstar所看見的神秘畫面，她看到一群年幼的異能人困在密室中接受殘酷的殺人訓練，這些片段出自2017年上映的狼人電影《盧根》（Logan）。

《變種特攻：天啟滅世戰》的片尾彩蛋講述一群神秘人搜集了狼人打鬥時留下的血液，並收進印上Essex企業的箱子，為超級反派Mr. Sinister登場鋪路。（影片截圖）

其實《變種特攻：天啟滅世戰》中狼人驚喜現身以及片尾彩蛋都是為了鋪排《盧根》，電影最終沒有提及Essex企業，但戲中反派的所作所為，都是Essex企業的投射。