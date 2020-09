《新異變人》影評：一掃漫改電影老土　著墨背負超能力的少年心事

《新異變人》(The New Mutants)電影開首,有著一段話語,大概是這麼講的:

每個人的內心,都有一場很大的戰鬥,那是兩隻熊之間的鬥爭,一隻代表的是愛、憐憫,和信任,另一隻代表著恐懼、羞恥,與自我毀滅。

歷經四次、長達多年的延後上檔,《新異變人》正面迎戰《TENET天能》上映。(《新異變人》劇照)

歷經四次、長達多年的延後上映,在連導演Josh Boone都認為胎死腹中之時,《新異變人》像是已無後顧之憂的將原以三部曲概念拍攝的成品剪輯為單集成立作品,並且正面迎戰《TENET天能》上映。然而觀賞完的當下,就已能大略得知它將傳出的口碑風向,而我想那並不是絕對的。在僅僅94分鐘的片長之中,電影由上述的美國俗諺貫徹意旨,甚至更進一步且更為重要的是在觀影者的心態,都和「兩隻熊」息息相關。

在《新異變人》之前,導演Josh Boone的代表作品是《生命中的美好缺憾》(The Fault in Our Stars),也是因此,使他在本片中一改漫改電影的框架,以擅長的青少年角色打造新穎且真誠的純淨概念,過往老土的監禁或情愛在導演手下彷彿成了新一味,而那正是能進入人心的理想捨求,有些感概、有些殘暴。不過分類為驚悚電影的本片,也許更該稱之為青少年驚悚電影,當中有類似《講鬼故》(Scary Stories to Tell in the Dark)的情節設計,但論恐懼感,卻近乎不到該片的十分之一。

此外,動作戲的部份相同可惜,原先飽滿的角色及情感次次斷裂於此,反倒將高潮落為低谷,除了畫面的酷炫之外,實在很難獲得感觸。但對於不熟悉變種特攻(X-Men)系列的人們而言,本片是一段成長為主,能力為輔的青春電影,其中又閃耀在青年們短暫的歡愉時光,那可是唯一能盡情玩樂,拼出一絲自我的夜晚。就像是對他們而言,也都知道此生最不切實際的美好,只僅止於牢籠製造出的網狀天空。

於是乎,面對《新異變人》的最好方式,正是讓內心代表著愛、憐憫、信任的熊戰勝另者,因為這並不是部贈予成人,抑或是得以審視的英雄動作電影。它的出色,是在導演對於青少年的狀態關懷,是自卑卻愛逞強,無能為力又渴望自由,甚至奢侈的期望愛情、夢想英雄。而五位少年之中,最精湛的是展現多種面貌的安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)。

電影評價:B 上映日期:2020.08.27 代理片商:二十世紀影業

【本文獲「躲在電影裡的詩人」授權轉載,原文:詩人影評|《變種人》:披著超能力的少年們。】