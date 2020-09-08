TENET天能 ｜羅拔柏迪臣私下形象反差極大　瘋狂語錄爆初戀竟是她

由基斯杜化路蘭執導，John David Washington、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Elizabeth Debicki主演的《TENET天能》即將上映，電影由籌備至今一直都是影迷間的熱話。 羅拔柏迪臣的演出更是相當迷人，絕對是近期炙手可熱的荷里活男演員。羅拔柏迪臣在鏡頭前形象帥氣帶點冷酷，私下卻有很大反差，不時在做訪問時爆出金句，男神貫徹始終最愛做自己，很有性格。

羅拔柏迪臣是《天能》主演之一。 （《天能》劇照）

現年34歲的羅拔柏迪臣在《TENET天能》飾演一位神秘男子Neil，演技備受好評，有型的外表迷倒不少觀眾。

羅拔柏迪臣曾在電影《哈利波特》中飾演「西追」（Cedric Diggory），之後在《吸血新世紀》（Twilight）系列做男主角「Edward」而為人熟悉。

羅拔柏迪臣曾在電影《哈利波特》中飾演「西追」（Cedric Diggory）。（電影劇照）

羅拔柏迪臣曾獲封「世界最帥的男人」，他在英國的一套人臉評測系統中，在臉部的黃金比例上以92.15%的高分，成為「全世界最帥的男人」。

不過，別以為他常演出有型靚仔的角色，外表總是很冷酷，現實中的羅拔柏迪臣卻非常有個人本色，常在訪問中爆出金句，風格很跳脫。

羅拔柏迪臣雖然憑《吸血新世紀》在全球爆紅，但他在2014年至2018年期間，主要都是演獨立電影、文藝感比較重的作品。

他近年在獨立電影界默默耕耘，從偶像派到實力派，成功擺脫「花瓶」之名。就算知道這些作品不及商業片賣座，他仍然堅持，但他在訪問中也坦承，「無論我有幾喜歡那些獨立電影，就是沒人要看。」

羅拔柏迪臣憑《吸血新世紀》在全球爆紅，但他近年在獨立電影界默默耕耘。（《吸血新世紀》劇照）

「如果我的《蝙蝠俠》失敗，我要去拍A片」



羅拔柏迪臣亦是影史上第二年輕的蝙蝠俠，他曾在訪問中向外媒《The Guardian》直言，甚至為自己的職業生涯發出最後通牒「如果我的《蝙蝠俠》失敗了，我只好去拍色情片。」他笑說，「但我是要拍藝術的那種（art-house porn）。」

Robert Pattinson早前在香水廣告中大Show肌肉。（網上圖片）

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