【TENET天能】導演路蘭堅持實景拍攝　《蝙蝠俠》第二集竟留遺憾

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）在全球多個國家及地區已經上映，成為不少影迷茶餘飯後的話題。雖然香港觀眾要等多幾日，大家在入場欣賞《TENET天能》前，不妨重溫導演在過去作品的經典晝面。

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》在不同地區上映中，但香港的影迷要多等一會。（《TENET天能》劇照）

今次《TENET天能》之所以成為熱話，除了因為貫徹燒腦的劇情外，導演路蘭還全面使用實景拍攝。當大家以為公路追逐一幕、飛機撞毀倉庫等畫面由綠幕加上電影特效拍攝時，其實這些畫面都是在實景拍攝。導演為拍攝公路追逐一幕，足足封了一條長8公里的公路長達三星期及動用了數以百計的臨時演員；至於飛機撞毀倉庫一幕，導演則直接動用真飛機拍攝，場面之浩瀚可說是前無古人。

導演路蘭直接把真飛機撞毀。（影片擷圖）

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可是在拍攝《蝙蝠俠—黑夜之神》時卻為導演路蘭留下一個遺憾，而這一幕也與香港有關連。在拍攝《蝙蝠俠—黑夜之神》時，電影大部的份的場景都在芝加哥，也有部份是在英國及香港。其中有一幕講述蝙蝠俠在中環國際金融中心一躍而下，導演原本都想採用實景拍攝：「在三個不同的國地或地區來回拍攝是一種非慣常的拍攝方式，但我們需要這樣做，皆因我們需要真實的地方，在實景位置拍攝。」

《蝙蝠俠—黑夜之神》劇組曾到香港取景。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

據電影監製Charles Roven稱，當時他們花了9個月時間申請許可證，拍攝蝙蝠俠在中環的國際金融中心一躍而下的片段：「我們在那裡做的事情很複雜，我們將在人口非常稠密的中心拍攝。」可是最後都未能成事，據電影美術指導Nathan Crowley指出，其實這幕最後改用電腦成像：「我們在綠幕下完成這幕，以背景則是在香港拍攝的背景。之後我們拍攝飛躍的動作，再構造電腦成像，然而合在一起。」相信這一幕對於「執著」實景拍攝的導演路蘭來說，是一個很大的遺憾。

《蝙蝠俠—黑夜之神》導演基斯杜化路蘭曾與基斯頓比爾登上國際金融中心。（IMDb 圖片）

除了這幕外，原本導演路蘭還會要求基斯頓比爾（Christian Bale）跳入維港，可是有指劇組在維港驗出沙門氏菌和肺結核菌，於是監製決定刪走這幕。然而導演路蘭卻指出，其實並非因為污染問題：「這是劇本問題，如果是污染問題，我仍會把他拋入維港，絕對沒有問題。」