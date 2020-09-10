馗降：粽邪2｜李康生穿30公斤官服跳鍾馗　眼睛充血撞劇情好詭異

台灣電影《粽邪》取材自台灣彰化沿海一帶傳統民俗的送煞儀式「送肉粽」的故事，當時叫好叫座。 導演廖士涵執導續集《馗降：粽邪2》延續民間傳說，陳博正回歸，金馬影帝李康生亦有份演出。最近李康生在內地拍戲，眼睛突然充血，與《馗降：粽邪2》撞劇情，詭異到連劇組都指「像撞邪的樣子」。

《馗降：粽邪2》是一套包含台灣特有民間傳說的電影。（電影劇照）

《馗降：粽邪2》繼續以台灣宮廟民俗做背景，講述由影帝李康生飾演的鍾馗法師「火哥」，自細就有陰陽眼，金龍師（雷洪 飾）為他點化開悟，讓他成為鍾馗，為人民除煞。

今集除了再次延續民間傳說「送肉粽」的儀式外，還增添了另一民間傳說「椅仔姑」，這個傳說及習俗同樣相當恐怖。

+ 5 + 5 + 5

據知拍攝這部恐怖片期間，多數是在夜晚時分，劇組有女生不敢去廁所，李康生都會主動帶隊去廁所，很貼心地保護大家。

其實拍《馗降：粽邪2》時，李康生才剛大病初癒，身穿30公斤馗爺官服，練習「跳鍾馗」的法師動作，非常敬業。

+ 5 + 5 + 5

6月底李康生前往內地拍戲，未能親自為《馗降：粽邪2》宣傳，但近日他卻在電影上映前夕，在廣州發現自己的眼睛突然充血，與戲中的角色們中邪時的眼睛一樣，非常詭異。

李康生在內地拍戲超過兩個月，日前終於返回台灣，他在Facebook分享多張他在深夜拍攝時，練習「跳鍾馗」的實況，更表示希望早日與劇組一起宣傳新作。