《顫．役．前》、《馗降：粽邪2》…2020年鬼月10部至期待恐怖片！

農曆鬼月期間（公曆 8/19 至 9/16）就是恐怖片的季節！雖然今年因為疫情的關係，院線上映的新片不多，恐怖片其實也相對較少，但仍舊還是有許多值得期待的「懼片」，例如早在鬼月前就先上映，改編自美國家喻戶曉的鄉野佚事的《皮行者》；接著是超經典恐怖片《德州電鋸殺人狂》的前傳《皮面人》；七月半主打則是國產恐怖片《粽邪》的續集《馗降：粽邪 2》；最後還有壓軸改編自遠航船隻口耳相傳恐怖傳說的台灣首部海怪驚悚片《海霧》……等！ 文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

1. 《皮行者》

「皮行者」（Skinwalker）傳說為美國家喻戶曉的鄉野佚事，根據美國西北地區原住民—印第安族納瓦霍人（Navajo）自古流傳至今的說法，美國魔神仔「皮行者」為一種具有神秘力量，能幻化成任何動物甚至寄宿人體的邪惡巫師，除了能變換外觀之外，牠更能利用巫術以及黑魔作惡害人！

（《皮行者》官方宣傳海報）

2. 《逃出立法院》

是台灣難得的喪屍電影，故事描述立法院在會期中爆發活屍病毒！多數立委與高官都遭到感染，在立法院中開始互撕互咬，政府高層下令全數殲滅，一個不留來控制疫情，在各種活屍立委的夾擊下，一群情感與利利益互相糾葛的倖存者，如何奮力逃出立法院？電影充滿政治嘲諷及他善長的荒誕幽默，透過各種的拉扯、對撞、衝突，展開一場血淋淋且極具痛感的對話！

3. 《馬拉薩尼亞32號陰宅 Malasaña 32》

《馬拉薩尼亞32號陰宅》改編自1970年代西班牙發生的真實駭人事件，一對夫妻帶著三個孩子與年邁的父親入住一間位於馬德里馬拉薩尼亞的公寓，然而這家人卻渾然不知，他們買的這間房子即將成為他們此生最大的噩夢……本片劇本耗時八年完成，導演表示在蒐集資料的過程中編劇們必須查看很多和馬德里馬拉薩尼亞區有關的資料，以及流傳在街坊間的故事，匯集這些民間傳說！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ電影推薦】農曆七月鬼門開！2020 年鬼月不能錯過的 10 部恐怖片！】