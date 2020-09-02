【馗降：粽邪2】台灣「椅仔姑」恐怖傳說　3歲小女孩慘被虐待致死

由《粽邪》導演廖士涵執導的《馗降：粽邪2》，劇組除了再次延續民間傳說「送肉粽」的儀式外，還增添了另一民間傳說「椅仔姑」，這個傳說及習俗同樣相當恐怖，有指其恐怖程度不輸給碟仙，那麼究竟甚麼是「椅仔姑」呢？

2018年上映的《粽邪》是由鄒承恩及夏于喬主演，電影取材自台灣傳統民俗送煞儀式「送肉粽」，今次兩人亦有客串《馗降：粽邪2》。（《粽邪》劇照）

「椅仔姑」的故事發生在何年何月何日已經無從稽考，但有指早在台灣日治時期這儀式曾在臺北市出現。據了解，當時主要是在農曆正月十五、三月初三、及八月十五晚上進行，至於為何會有「椅仔姑」的傳說出現呢？相傳有一位從小失去母親的女孩，她不只沒有母親的照顧，相反她卻有一位非常狠心的姑嫂。有指姑嫂經常要求小女孩做許多粗重工作，當中包括燒柴煮飯。

第22屆金馬獎最佳男配角獎得主陳博正在《粽邪》及《馗降：粽邪2》飾演阿西法師。（《粽邪》劇照）

由於以前煮飯是用灶，所以為了不讓柴火熄滅，姑嫂便要求小女孩每天都坐在竹椅上，為灶添柴生火。可是由於女孩年紀小，有時候因為火熄了就遭到姑嫂毆打虐待。有傳姑嫂有時候只准女孩睡在灶上，還沒有給她足夠的食物。因此小女孩因時常挨打及吃不飽的情況下，身體愈來愈虛弱。最後，某天姑嫂起床時發現小女孩在灶旁的竹椅上死去，有指當時她死時只有3歲。

由許安植飾演的魏佳敏擁有靈異體質。（《馗降：粽邪2》劇照）

姑嫂根本沒有把小女孩的死當作一回事，只將小女孩的屍首隨意棄置在豬舍。之後漫漫演變成「椅仔姑」的傳說，指小女孩的鬼魂就附身在竹椅上。後來台灣民間把「椅仔姑」、「陳姑娘」、「阿秀姑娘」這三位當成保護養女的守護靈，而她們三人的共同點都是生前受盡虐待而死，之後再演變成一種神秘的椅仔姑儀式。由於小女孩是被姑嫂虐死，所以已婚女性不能參加，否則「椅仔姑」就不會出現，而以前的女性經常透過這種方式詢問椅仔姑關於愛情的問題。

《馗降：粽邪2》帶出另一個台灣民間傳說「椅仔姑」。（《馗降：粽邪2》劇照）

然而玩請「椅仔姑」降臨都有一定風險，有指唱歌謠請「椅仔姑」降臨時，一定要把歌詞完整說完，不能中途突然停下，否則參加者會失魂落魄，甚至精神錯亂。隨著時間流逝，如今仍有不少未婚女子會向竹椅膜拜，多數是祈求「椅仔姑」保佑她們平安，亦有向她問事求卜。

由李康生飾演的火哥跟魏佳敏一樣，都擁有靈異體質。（《馗降：粽邪2》劇照）

至於在《馗降：粽邪2》中，佳敏的國中同學芊芊，和網紅男友灰熊想拍攝民間著名傳說「椅仔姑」，並希望由佳敏召喚神靈，從而增加直播人流。可是在召靈過程中，灰熊為求畫面精彩，故意激怒「椅仔姑」，導致召靈情況完全失控，幸而得到路過的火哥相助，危機才得以化解。

芊芊、灰熊及佳敏的「椅仔姑」召靈直播完全失控，最後幸得火哥拯救。（《馗降：粽邪2》劇照）