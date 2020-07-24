馗降：粽邪2｜拍民間傳說真係召到鬼　女主角返屋企見「血人頭」

台灣驚慄片《馗降：粽邪2》由台北電影獎最佳新演員許安植擔任女主角，由於片中講述台灣獨有的民間傳奇，當中包括今次拍戲拍到許安植真係出事的「椅仔姑」！

《馗降：粽邪2》將於9月2日台灣上映。（電影海報）

戲中講到由許安植飾演的佳敏擁有靈異體質，在一次召喚椅仔姑的儀式中完全失控，幸好有路過的火哥（李康生 飾）出手相助。不過萬萬沒令人想到的是，許安植在拍完這場戲後真的召喚到靈體！

事實上許安植為了拍好這場戲，在家已將召喚「椅仔姑」的台詞背好，但她在練習期間感到心中有股寒氣，生怕一不小心真的召喚到鬼魂。另外她在片場亦都受盡折磨，她邊哭邊說：「之前就有覺得這場戲會蠻難，可是就沒有想到就真的很困難。」

許安植最終拍到喊晒，就連接受訪問都在流眼淚。（影片擷圖）

事關許安植拍攝「椅仔姑」失控一幕時要被威吔拉扯兼拖行，而她雙手又要捉緊小椅子，所以令到掌心皮都爛，而且其他身體部分都有損傷，要在現場即時塗藥治療。

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隨後，一晚許安植收工回家後，經理人發覺她狀態極差，因為在她回家後看到一個血淋淋的女人頭靠近她，嚇到半死。最終只能讓監製鄒介中請來白龍臥雲法師出手，證實許安植自從拍完「椅仔姑」的戲份後，招來靈體更跟着她返回家中。

而法師最後幫她定驚後再送走靈體，更把椅子燒掉事件才告一段落。

許安植自拍完「椅仔姑」的戲份後，開始整個人都不對勁，回家看到有個血淋淋的女人頭向她靠近。（電影劇照）

白龍臥雲法師施法兼將椅子燒毀事件才告一段落。（影片擷圖）

甚麼是「椅仔姑」？

導演廖士涵都有提及「椅仔姑」其實有點像碟仙，有一段非常令人悲傷的故事。相傳她是中部一個小女孩只有3歲，因為受到家暴的關係被虐待至死，因為死時仍坐於竹椅上，所以被人稱為椅仔姑。

此後人們會在上元節、上巳節、中秋節的夜晚，以類似扶乩方式用椅子向她問事求卜。