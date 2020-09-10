《沙丘瀚戰》首預告張震閃現2秒　導演：從王家衛電影開始關注他

科幻冒險動作電影《沙丘》（Dune）由丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導，添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、積遜莫瑪（Jason Momoa）、Zendaya以及張震出演，今日（10日）零晨時分官方公開正式預告，由張震飾演的Dr. Wellington Yueh岳醫生都有閃現兩秒鐘！

官方釋出《沙丘》正式預告。（電影劇照）

《沙丘》改編自美國科幻小說，相隔35年全新重啟電影，講述男主角添麥菲查洛美的保羅家族，掌控擁有珍貴資源的阿拉基斯星球（Arrakis），因此遭到覬覦資源的貴族背叛，他將帶領反叛軍準備奪回星球。

預告中，張震身穿長袍緩步從人群中走出，神色沉鬱，他的額間的有黑色菱形印記，雙眼佈滿血絲，已令人感到他的人設相當有故事性。岳醫生是厄崔迪家族的御醫，承擔著幫助添麥菲查洛美及其家族適應新家園（厄拉科斯）的嚴酷環境的重任。然而在殘酷命運的安排下，張震需選擇面臨光明還是黑暗，要演繹出這個極為複雜的雙面角色。

張震在《沙丘》中飾演Dr. Wellington Yueh岳醫生。（電影劇照）

張震曾在訪問中講到：「岳醫生是一位悲劇人物，他情感豐富，在戲中張力非常大，更有帶動觀眾情感的任務，這也是我對該角感興趣的原因。他聰明且負有責任感，並與保羅有極其深厚的感情。」

另外，導演丹尼維勒納夫都有講到跟張震在《沙丘》合作的感受，更毫不吝嗇盛讚對方，他：「我從90年代王家衛的電影就開始關注張震，他是我在這個世界上我最喜歡的演員之一，我在很多電影裡看過他，被他自然的表演深深打動，他現在是世界上最好的演員之一。」事實上兩人的緣分源於第71屆康城國際電影節，兩人在擔任評委期間結識並相互欣賞，此後便獲邀請張震出演《沙丘》。

張震跟丹尼維勒納夫在第71屆康城國際電影節上認識。（官方提供）