台灣紀錄片《十二夜2》再探討流浪動物　網民：好驚又喊到眼腫

《十二夜》是一部2013年的台灣紀錄片，由九把刀監製、Raye執導，以台灣收容所內的動物，流浪狗們經歷生命倒數十二日的殘酷命運，當年上映後引起很多人關注，喚起很多人關注流浪動物的議題。 導演Raye決定拍攝《十二夜2：回到第零天》，更為了這部作品遠赴海外3個國家，走勻台灣11個縣市，歷時3年終於拍完。

《十二夜》講述一班流浪狗的遭遇，喜愛動物的一定會喊到死去活來。（《十二夜》劇照）

《十二夜》2013年上映後引起不少關注，紀錄片以台灣動保收容所為主題，揭露了收容所內，動物十二天內無人領養就會被人道毀滅的慘況，成為關注動保議題民眾的必看電影，作品也感動了不少愛動物之人。

導演Raye今次拍攝《十二夜2：回到第零天》更出走台灣，遠赴美國、日本及奧地利各地的流浪動物保護中心，找尋流浪動物的根本問題。同時他也走勻了台灣11個縣市，紀錄各地的收容所、獸醫、動保協會等機構，以及訪問了200幾位專業人士，更深入探討人類與動物的關係，反思流浪動物的政策。



上一套作品帶來不少震撼的畫面，看到流浪動物在收容所的命運更令人心酸得不敢直視，不少網民都指事隔幾年很期待新作，但都很怕會再次喊到眼腫。

電影前後拍了3年，導演Raye表示他想在採訪其他國家時，讓大家知道當地是怎樣推廣生命教育，例如日本會有陪伴犬、狗狗老師等計劃。《十二夜2：回到第零天》更成為今年桃園電影節的開幕片之一，將於11月在台上映。