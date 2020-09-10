台灣紀錄片《十二夜2》再探討流浪動物　網民：好驚又喊到眼腫

電影
撰文：
最後更新日期：

《十二夜》是一部2013年的台灣紀錄片，由九把刀監製、Raye執導，以台灣收容所內的動物，流浪狗們經歷生命倒數十二日的殘酷命運，當年上映後引起很多人關注，喚起很多人關注流浪動物的議題。

導演Raye決定拍攝《十二夜2：回到第零天》，更為了這部作品遠赴海外3個國家，走勻台灣11個縣市，歷時3年終於拍完。

《十二夜》講述一班流浪狗的遭遇，喜愛動物的一定會喊到死去活來。（《十二夜》劇照）

《十二夜》2013年上映後引起不少關注，紀錄片以台灣動保收容所為主題，揭露了收容所內，動物十二天內無人領養就會被人道毀滅的慘況，成為關注動保議題民眾的必看電影，作品也感動了不少愛動物之人。

導演Raye今次拍攝《十二夜2：回到第零天》更出走台灣，遠赴美國、日本及奧地利各地的流浪動物保護中心，找尋流浪動物的根本問題。同時他也走勻了台灣11個縣市，紀錄各地的收容所、獸醫、動保協會等機構，以及訪問了200幾位專業人士，更深入探討人類與動物的關係，反思流浪動物的政策。

上一套作品帶來不少震撼的畫面，看到流浪動物在收容所的命運更令人心酸得不敢直視，不少網民都指事隔幾年很期待新作，但都很怕會再次喊到眼腫。

電影前後拍了3年，導演Raye表示他想在採訪其他國家時，讓大家知道當地是怎樣推廣生命教育，例如日本會有陪伴犬、狗狗老師等計劃。《十二夜2：回到第零天》更成為今年桃園電影節的開幕片之一，將於11月在台上映。

【G風暴】古天樂宣萱再聚　鄭嘉穎黃宗澤謝天華加盟為終極篇埋尾
馗降：粽邪2｜李康生穿30公斤官服跳鍾馗　眼睛充血撞劇情好詭異
尊尼特普德國金髮靚女新歡曝光　細佢24年正過前妻安芭赫德
【職業特工隊7】湯告魯斯再挑戰新極限　連人帶車跳落山勁玩命
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。