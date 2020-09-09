尊尼特普德國金髮靚女新歡曝光　細佢24年正過前妻安芭赫德

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與《水行俠》（Aquaman）的女星安芭赫德（Amber Heard）離婚，不歡而散，更因家暴誹謗官司鬧上法庭。 不過官司似乎未有影響尊尼特普的心情，最近就有傳他與真人騷德國女星Sophie Hermann熱戀中，新歡比前妻安芭赫德更後生，擁有一副好身材，原來二人撻着的經過都非常戲劇性。

尊尼特普與安芭赫德此情不再，更對簿公堂。（Getty Images）

現年57歲的尊尼特普又被爆出有新戀情，據英國媒體報道，尊尼特普在倫敦一間知名酒店，與細自己24歲的女星Sophie Hermann秘密約會。

Sophie Hermann出生自德國，因為參加英國真人騷《Made In Chelsea》而略有名氣，絕對是一位擁有火辣身材的金髮美女。

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靠傳紙仔撻著



《Made In Chelsea》的節目主要是專門找處於富裕階層的年輕男女，去世界各地體驗，不少靚仔靚女因為節目爆紅。

據知，現年33歲的Sophie Hermann與尊尼特普撻着的過程亦相當有趣，Sophie在今年年初主動出擊，她將自己電話號碼寫在紙仔，之後攝在尊尼的結他弦線中間，二人順理成章經常傾電話，聯絡感情，過去幾舍月都經常來往。

現年57歲的荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）未受官司影響，最近被爆桃花運依舊又有靚女新歡。（Getty Images）

拍真人騷名氣大增



Sophie來自德國慕尼黑，近年搬到英國倫敦居住，除了有份拍真人騷的節目，她本身也是一名模特兒、時裝設計師。身高173cm的她擁有火辣身材，經常在網上分享美容、健身心得又大方騷靚相，讓大家大飽眼福。

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3招練成火辣身材



Sophie除了不時大曬名牌袋及奢華生活，她都有分享維持身材的秘訣，更竟然靠吃，吃出好身材？Sophie曾透露她在飲食方面不會太嚴格，不會刻意計算卡路里，每餐以半素食為原則，每餐比例平衡、不過量才是最重要。

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除了飲食均衡，當然不少得要做運動，Sophie曾表示自己不愛慢跑，所以她每星期會有4天做瑜伽，集中鍛鍊身體線條，另外3天會有拳擊訓練，進行有氧運動，消耗脂肪。可想而知，要保持好身材，的確不能偷懶。

Sophie在肌膚保養上，更會間中進行全身油浴，洗澡後將身體水分擦乾，在全身塗上身體護膚油同時按摩，促進新陳代謝幫身體排毒，保持肌膚光澤及滋潤。