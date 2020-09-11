美媒爆戲院重開有隱憂　《神奇女俠1984》《黑寡婦》又延期？

全球新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，雖然多個國家或地區的戲院已經重開，然而近日有美國傳媒報導，DC及Marvel的兩部超級英雄大片《神奇女俠1984》及《黑寡婦》仍有延期的可能性，皆因紐約、洛杉磯及三藩市的戲院仍未重開，這將大大影響發行商的票房收入。如果片商最終真的再把電影延後上映的話，這決定或將影響其他國家或地區的上映時間。

《神奇女俠1984》目前已經四度延期上映。（《神奇女俠1984》劇照）

據美國傳媒《Deadline》報導，引述消息人士消息稱，華納兄弟有意再把《神奇女俠1984》的上映日期押後，而目前電影將在10月2日美國上映。據該報導指出，鑑於美國當地的疫情仍然嚴峻，雖然當地的部份戲院已經重開，而由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》亦已經上映，但當地的部份大城市，如紐約、洛杉磯及三藩市等，市內的戲院仍然未重開，而有傳這三城市最快會在9月底或10月初才有望重開戲院。

《沙丘瀚戰》剛公開新預告，但美媒卻傳出電影或改至明年上映。（《沙丘瀚戰》劇照）

因此有指華納兄弟正計劃把《神奇女俠1984》第五度改期，保守估計電影最快在11月初或12月底上映。除了《神奇女俠1984》外，有指剛公開首條預告的《沙丘瀚戰》會延至2021年上映，但沒有確實日子。目前電影定於今年12月18日美國上映，目前華納兄弟仍未有回應。

除了《神奇女俠1984》外，Marvel電影宇宙第四階段的首部作品《黑寡婦》也有傳會第三度延期。目前《黑寡婦》定於11月6日美國上映，但有傳迪士尼正計劃再度把電影押後上映，但至今迪士尼仍沒有回應有關傳聞。