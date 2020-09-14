【TENET天能｜訪問】女主角親身回應粉絲理論　仲暗示會推出續集

由基斯杜化路蘭執導；尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》早前終在香港上映，電影隨即在網上掀起許多討論。早前導演與尊大衛華盛頓及伊麗莎白迪碧琪等接受《香港01》視像訪問，大談拍攝電影的心得及細節。

《TENET天能》的評價兩極化，有網民認真拆解電影彩蛋，但也有網民認為導演故弄玄虛。（《TENET天能》劇照）

相信許多影迷在觀看過《TENET天能》後都留有不少疑問，早前兩位主角「瞞」住導演，嘗試為粉絲解開疑難。其中一個最具爆炸性的粉絲理論認為，由羅拔柏迪臣飾演的Neil，其實是Kat（伊麗莎白迪碧琪 飾演）來自未來的兒子。對於這個問題，身為「母親」的伊麗莎白迪碧琪又會如何解讀呢？

有網民認為羅拔柏迪臣飾演的Neil是Kat的兒子。（《TENET天能》劇照）

伊麗莎白迪碧琪當時表示，她其實是首次得知這個粉絲理論：「我是第一次聽到這理論，因為我沒有看網上的話題，容許我不評價這個理論。」她之後繼續補充指樂於見到粉絲積極嘗試拆解電影的細節：「就好像有其他傳媒曾問我『你認為《TENET天能》會否有續集』，而我認為有此可能，皆因電影尚有不同的層面。」言下之意是否有機會見到《TENET天能》的續集呢，相信許多路蘭迷都樂於見到導演繼續挑戰自己。

Kat的兒子名為Max，但Max是否等於未來的Neil呢？（《TENET天能》劇照）

為何網上會有此粉絲理論，皆因導演路蘭曾在早前接受《EW》訪問時稱：「我們認為他（羅拔柏迪臣）的角色名稱為Neil，但你永遠不知道他的真實身份。」那麼Neil的真實身分是誰呢，或者如《潛行凶間》一樣，8年後大家就會知道終極真相。

伊麗莎白迪碧琪稱當時被簡尼夫伯納嚇一跳。（《TENET天能》劇照）

除此之外，許多影迷在觀看《TENET天能》都表示難以理解電影的方向，然而尊大衛華盛頓及伊麗莎白迪碧琪在閱讀過劇本後都稱了解故事的發展。前者稱他用了4小時反覆閱讀劇本，從而確保他真的理解故事的方向。可是，在不斷閱讀劇本後，他發現了一個問題，就是其角色沒有名字。當時尊大衛華盛頓打趣表示：「我發現自己的角色只叫做『主角』，我初時以為是一位旁白。」

尊大衛華盛頓初時以為自己是旁白。（《TENET天能》劇照）

最後最後，伊麗莎白迪碧琪談到其角色與尊大衛華盛頓角色的關係，雖然她沒有解答兩人是否有感情關係，但她認為兩人的角色隨著時間的改變，變得慢慢「尊敬」他。至於兩人是否有感情關係，她則開放給觀眾自行想像。至於她另一重要對手，飾演反派Sator的簡尼夫伯納，她稱有一幕真的被他嚇怕：「當完成這幕後，幕後員工，特別是男性工作人員，問我『還可以嗎』，我說沒有問題，但當時我確實感受到他角色的黑暗。」