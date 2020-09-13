TENET天能｜海報暗藏大戰玄機　科學家4年前發現「鏡像時空」證據

由大導基斯杜化路蘭執導的科幻動作片《TENET天能》，經歷多次延期後終於上映，劇情牽涉多個物理學及時間的概念，話題度極高。 戲中有無數的細節及彩蛋，而網上亦傳出其實有一張電影海報似乎早就埋藏了主角們，以「鉗形攻勢」阻止末日爆發時執行任務的時間，有影迷更在海報的設計上，解讀出電影背後的概念以及戲名所反映的真正意思。 （注意！！！內文有少量劇透！！！）

由基斯杜化路蘭執導，尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》由籌備至上映，也是很多影迷的熱門話題。（電影劇照）

《TENET天能》是最近大熱的電影，這部科幻間諜片由基斯杜化路蘭製作，導演一向盛產燒腦作品，不意外地《TENET天能》的劇情以及所牽涉的各個概念，一如以往考起影迷要動動腦筋。電影事前對劇情和內容都絕對保密，甚至連主演們都未必知道完整的劇本，外界對於電影的了解都非常少，令影迷更加期待。

由基斯杜化路蘭（左）執導的《TENET天能》，幾經改期香港終於在今個星期上映。（IMDb 圖片）

電影海報暗藏大戰的關鍵



繼早前在網上傳出《TENET天能》的戲名，與來自西方古老的文字魔方「Sator Square」，又稱「薩托魔方陣」有關。這次就有觀眾從海報上解讀出「TENET」的箇中含義，這張電影海報不是以戲中各個角色為主，而是以黑及紅色為主調，海報上有類似時鐘的圖案，「10」這個數字以紅色呈現。

點撃睇呢張被指勁有含義的電影海報：

有指透過這張較少見的電影海報上可以拆解，「10」是暗示了戲中最後一場戰鬥的時間，即當時「10分鐘的攻擊」。主角們以「鉗形攻勢」，這種軍事作戰的戰術，將軍隊分成兩路，一隊順時去阻止最大反派，另一隊就逆時地執行任務。

而「Tenet」其實正正暗示了最後戰鬥的那「10分鐘」，戲迷解讀出戲名其實可以看成「Ten neT」，像一個相反的「鏡像世界」，也含有電影裡正向及反向時間軸的概念。

《天能TENET》的劇情牽涉多個物理學及時間的概念，話題度極高。（電影劇照）

科學家發現真係有「平行宇宙」的證據？仲有個「鏡像世界」?



電影談及不少科幻和物理的概念，看似天馬行空，感覺也難以置信。但其實有美國科學家早前就發現了疑似能夠證明「平行宇宙」存在的證據，還推斷有一個跟我們的時間完全「相反」的「鏡像世界」，聽到這裡會否覺得很像《TENET天能》？

導演路蘭的作品出名燒腦，新作吸引影迷一看再看。（《TENET天能》劇照）

「平行宇宙」這類科學的假說，早在1960年代這個概念已被提出，也有很多科幻、超級英雄電影對「平行宇宙」有不同的解說，演繹出不同的故事。

據知NASA科學團隊一直也有在南極進行宇宙檢測等實驗，試圖找出「平行宇宙」的證據，找出來自其他太陽系的「高能粒子」（high-energy particles）。

「平行宇宙」這類科學的假說，早在1960年代這個概念已被提出，多年來科學團隊一直也有在南極進行宇宙檢測等實驗，試圖找出「平行宇宙」的證據。（GettyImages）

科學家找到「高能粒子」

今年5月尾就有外媒報道，有南極科學家找到了平行宇宙的證據，當中一種「高能粒子」其實早於4年前就被發現，今年由粒子物理學家Peter Gorham發表的一篇論文，提出了「鏡像平行宇宙」存在的假說。

他更指出該粒子的行為與它們理論上該有的運動方式相反，說明它們的「時間」運行跟我們的世界是「相反」並「倒流」的。

提出「鏡像平行宇宙」

科學家於是推測這個可能就是證明平行宇宙存在的證據，而且這些「逆地心引力」而行的高能粒子，是來自於我們的時空完全相反的「鏡像」平行宇宙，意思即是在「鏡像」時空，我們的「正」會變成「負」，「左」會是「右」。

不過，這個研究結果沒有獲得科學界的一致認同，論文的最後也整合出︰「在標準模型框架下，對這些異常事件的任何假設都受到嚴格限制。」

路蘭的作品，製作時向來收收埋埋，保密工夫做到足，令大家更加期待。(《TENET天能》劇照 )

只是經過外界的報道，彷彿以為科學家找到新物理學，但其實論文指出的是在現時的標準模型，無法解釋團隊科學家們在這一次罕見事件上的檢測，他們仍不知道「高能粒子」的來源，這套論述背後還有許多漏洞跟研究空間。