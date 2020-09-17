TENET天能｜反派及女主角竟有原型人物？　靠石油起家擁最大遊艇

荷里活大導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新作《TENET天能》上映後引起不少話題，繼早前有指頭場在歌劇院的那場戲是由真人真事改編，最近又有指戲中由實力派男星簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）飾演的反派「Andrei Sator」，其實是真有其人，實際是以下這位外號叫「油王」的俄羅斯富豪。

《TENET天能》的關鍵反派角色「Andrei Sator」是一個俄羅斯富豪兼軍火商，擁有逆轉技術。（《TENET天能》劇照）

《TENET天能》的關鍵反派角色「Andrei Sator」是一個俄羅斯富豪兼軍火商，擁有逆轉技術，號稱以天然氣起家，後來被莫斯科驅逐後定居倫敦。

但其實「Andrei Sator」，他實際的生意是販賣鈽元素和軍火，他熱愛遊艇生活，其中一場重要戲份就是提及他與太太在越南遊艇度假時的情形。

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反派「Sator」真人竟然係佢？



有指《TENET天能》的反派「Andrei Sator」其實真有其人，就是外號叫「油王」的阿巴莫域治（Roman Abramovich）。

阿巴莫域治是車路士富豪班主，他是俄羅斯億萬富翁商人兼政客，做石油同天然氣生意起家，同樣熱愛遊艇，更被指是世界上最大的豪華遊艇消費大戶，擁有堪稱全球最豪華的遊艇船隊「阿巴莫域治私人海軍」（Abramovich Navy）。

有指《TENET天能》的反派「Andrei Sator」其實真有其人，就是外號叫「油王」的車路士富豪班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）。（Getty Images）

擁世界上最豪華私人遊艇 可偵測飛彈與武器



阿巴莫域治現年53歲，他擁有一架遊艇「Eclipse號」，花費了約4億美元（約31億港元）買下這架世上最大的私人遊艇。據知遊艇有至少兩個游泳池，一個戲院，兩個直升機降落平台，配備軍用等級的雷達，可以偵測飛彈與武器，防彈玻璃及防彈窗等等，甚至有傳遊艇能裝備攻擊火炮。

有指細個要周圍挖掘資源



現實中，在4歲之前阿巴莫域治就失去了父母，由親戚撫養，他在俄羅斯北部的科米共和國度過了他的青年時光。有指他小時候周圍挖掘資源，有傳他更要盜取石油。阿巴莫域治最初是一名街頭商人，之後在工廠擔任機械師，曾在莫斯科的石油與天然氣學院工作，慢愎專注石油產品貿易，開始出售石油致富。

連女主角都有原型人物？



阿巴莫域治發跡的路，靠買賣石油起家累積財富的發展的確與戲中的反派角色「Andrei Sator」很相似。阿巴莫域治結過三次婚，第三任太太現年39歲的Dasha Zhukova，她的背景亦同《TENET天能》反派老婆「Kat」很相似。

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曾傳出撻著「妙麗」發展忘年戀



阿巴莫域治與Dasha Zhukova在2008年結婚，2017離婚。她的職業是藝術品鑑定師，也是位藝術品收藏家。她同樣是要管理一個「車庫當代藝術博物館」（Garage Museum of Contemporary Art），這是莫斯科的當代藝術畫廊，更身兼藝術品媒體編輯。而睇返外表，Dasha Zhukova的背景、職業的確與戲中女主角很類似。

不過，阿巴莫域治與Dasha Zhukova在3年前離婚，而「妙麗」愛瑪屈臣（EmmaWatson）多年前亦被盛傳搭上阿巴莫域治，發展忘年戀。