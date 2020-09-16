愛情版天能《明天，我要和昨天的你約會》　順逆時空5年相愛一次

近期大熱電影《TENET天能》劇情非常燒腦，涉及量子力學、逆轉時空、物理學等理論，複雜的程度真的令觀眾未必能一時三刻明白。 其實，早在3年前一部由福士蒼汰和小松菜奈主演的日本愛情電影《明天，我要和昨天的你約會》，當中的時空概念就與《TENET天能》的可逆時空很類似。劇情純愛、結局感人，相對亦易明很多，絕對是一部讓觀眾理解平行時空、順逆時概念的好戲。

《天能TENET》涉及量子力學、逆轉時空、物理學等理論，不少觀眾都話太燒腦睇唔明。（《TENET天能》劇照）

看《TENET天能》不能以既定的時間軸慣性思考，要想像多重時間軸，想像時間線上是可順亦可逆行。意思即是在一個正向與逆向的時空會同時存在，大家有機會在同一個地方，看見從過去活到未來的人，也會有從未來活到過去的人。

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影迷推「愛情版天能」理解順逆時空的套路



在《TENET天能》掀起一股熱潮的同時，也有不少影迷回想起2017年的日本電影《明天，我要和昨天的妳約會》，戲中對時空的描述、時間逆行的概念以及「回到過去」的設定上都與《TENET天能》的套路很相似。如果觀眾有看過《明天，我要和昨天的你約會》，相信會更能理解《TENET天能》的劇情。

《明天，我要和昨天的妳約會》雖然都是玩時空題材，設定卻相當有驚喜，電影12月14日在港上映。（電影劇照）

福士蒼汰和小松菜奈主演



《明天，我要和昨天的你約會》改編自同名小說，由福士蒼汰和小松菜奈主演，故事講述一段一見鍾情而展開的戀愛，在京都就讀美術大學的高壽（福士蒼汰飾），某日在電車上遇到愛美（小松菜奈飾），鼓起勇氣認識對方並順利約會繼而開始交往。電影不是一般的愛情片，它的重點在於「時間逆行」與「平行世界」的時空。

《明天，我要和昨天的妳約會》在京都取景。（電影劇照）

女主角來自另一個時間逆行的世界



在高壽的角度來看，明明自己跟愛美是剛認識，但對方卻彷彿有預知未來的能力，女主角每次在最浪漫的時候，就會突然哭起來；女方竟然知道高壽家裡祖傳的美食秘方；她甚至會知道男主角的畫在什麼時候會獲貼堂。

愛美隱隱約約有點奇怪，直至高壽無意中看到愛美的筆記，上面竟然是未來的日記和將會發生的事情，愛美才剖白自己其實是來自另一個時間逆行的世界。

愛美剖白自己其實是來自另一個時間逆行的世界。（影片截圖）

女主角的明天是男主角的昨天



愛美來自的平行時空，那個時空的時間和正常世界是「相反」的，即是男主角的昨天，是她的明天。男女主角的時空，時間的走向是完全反方向的，男生昨天所發生的事情，對女生來說都是未來式，他們兩個時空的交會點，每五年才會有一個月的時間相逢。

《明天，我要和昨天的妳約會》雖然都是玩時空題材，設定卻相當有驚喜，電影12月14日在港上映。（電影劇照）

男女主角在20歲的時候再遇上及相戀

劇情有提到男女主角在各自的35歲時，救了5歲的對方，在大家都是20歲的時候，正正就是現在他們相愛的時刻。

而其實愛美不是有預知未來的能力，只是25歲的高壽，遇到15歲的愛美時，把他們在20歲時相戀的經過告訴她，愛美把這些細節記錄下來寫在日記上。

他們兩個時空的交會點，每五年才會有一個月的時間相逢。（影片截圖）

奇幻的純愛故事令男女主角的「命中注定」更觸動人心，他們之間經歷的一切，在愛美的世界，她會一天一天的忘記，每個甜蜜的第一次，初次拖手、初吻、初次約會，對愛美來說，都是最後一次，所以她才會在最浪漫的時刻就會流淚。

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愛情版天能結局勁揪心

兩部戲在時空上的概念相似，但最大不同的是《TENET天能》除了逆向時間，它更會提及溫度、空氣、對話都是可逆的。例如，在逆向時空裡，主角要戴上氧氣筒才可以呼吸；男主角遇上爆炸，結果不是被火燒傷而是被凍傷。

這點在《明天，我要和昨天的你約會》就沒有提及，它的整個概念來得較簡單，男女主角單純隨著他們的時空活過來，只是順時和逆時的差別。觀眾能集中在愛情故事上，感受他們在不同時間點上遇見、錯過和分離時的甜蜜、快樂與哀傷，結局亦很揪心感人，哭慘了很多影迷。