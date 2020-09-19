麥路人｜戲痴萬梓良拍打戲嘔戲都要真做　Do姐中招︰打到牙骹甩埋

由黃慶勳執導，郭富城及楊千嬅主演的《麥路人》已經上映，飾演痴情漢「等伯」的實力派演員萬梓良一如以往再次演技大爆發。 提起萬子相信不少人都會想起誇張，他在過往的作品中很多演出都令人為之深刻，真實及獨特的演技甚至令拍檔以至導演都嚇怕。

現年63歲的萬梓良在《麥路人》有感人演出。（《麥路人》劇照）

現年63歲的萬梓良，因為患上糖尿病、痛風、膽固醇過高等病痛，所以大大減產。今次他在《麥路人》飾演痴情老伯，也發揮得淋漓盡致，每晚在快餐店只為等待她老婆的著急心情，演出動人。

郭富城更透露，因為戲中多場戲都是在晚上拍攝，所以萬子為適應夜間拍攝，悄悄停了一些藥，希望在拍戲時會比較精神，「我們事後才知情，對萬子的專業精神，很敬佩。」

拍戲求效果用牛肉刀瘋狂剃頭

萬梓良在80至90年代拍過很多深入民心的經典劇集，例如《流氓大亨》、《他來自江湖》、《巨人》等。

2017年復出拍《今晚打喪屍》，與吳家麗在新片《今晚打喪屍》鬥。萬子當時提到自己是因為吳家麗才決定出山。其中一場戲，萬子為求效果，用牛肉刀瘋狂剃頭，吳家麗看到後立即入戲爆喊，演到幾乎虛脫，結果到導演嗌Cut，她的情緒還未平伏。

《今晚打喪屍》中，萬子的演出是全片其中一大亮點。（劇照）

嚇親對手及導演

據知萬梓良起初打算用真牛肉刀拍攝，專業到連導演都嚇怕，最後因為安全問題，才改用未開鋒的牛肉刀。其實萬梓良式的誇張演技，他敬業又認真地拍攝絕對是有跡可尋。

早在拍攝劇集1986年的《流氓大亨》就試過真打，打到吳啟華即時起咗個瘤，有份拍攝該劇的鄭裕玲（Do姐）曾經在電台分享拍攝的過程，「萬梓良係非常之認真，佢要一啲反應尤其是打人，佢希望係真反應。我記得那場戲在高等法院門口，嗰次所有女主角都齊晒，我、嘉玲、周海媚，仲有媚姐南紅姐，仲有一個叫吳啟華做奸角。萬子拎起一個垃圾桶一嘢車落吳啟華度，各位如果你係有睇就真係恭喜你，當時我哋係真反應，佢真係拎起嗰個道具垃圾桶車落吳啟華，嚇到我哋啲女人呢，尤其是媚姐，我哋捉都捉佢唔住，事後吳啟華即刻起咗個瘤。」

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吳啟華被打到發嬲

Do姐大爆吳啟華拍完場戲即時跳上車離開，他是生氣了，我們全都感到很驚訝。Do姐透露，自此之後大家都很驚，「即刻睇返啲劇本有無人要被萬子打，周海媚係做萬子個妹，但同吳啟華拍拖，後來被萬子知道咗就摑佢，大家就話你死喇！救你唔到。拍嗰場足足俾萬子打咗幾廿吓，面都紅晒。」

吳啟華拍完場戲即時跳上車離開。（網上圖片）

通宵親自寫經典獨腳戲

萬子除了出名誇張，重視演出的真實感，他亦很認真。《流氓大亨》的結尾是很多人心中的經典，原來那場長達7分鐘的「獨腳戲」，萬梓良飾演的方謹昌，對病牀上陷入昏迷的宋楚翹（鄭裕玲 飾）訴說心聲是出自萬子手筆。

後生時的萬梓良。(微博圖片)

Do姐憶述「有次收工時已經凌晨兩點，我就緊係返屋企瞓覺，佢就開夜車寫劇本寫到天光。但我都唔係好過，佢六點幾就打俾我，問我可唔可以早啲返？咁我（在戲中）其實暈鬼咗喺度㗎喇，無反應，佢話可唔可以聽佢做一次，要返去清水灣。」本來Do姐想在電話聽萬子講，但對方拒絕，堅持要現場聽一次。

「他聲淚俱下，演得好好，好彩佢俾我現場聽一次，如果在現場才第一次聽，我真係會喊，但我昏迷㗎嘛唔可以有聲。嗰場一開全場靜晒，無人夠膽有聲，連打燈平時好嘈都無聲，佢喺度蘊釀情緒，我就最好喇，喺度瞓渣嘛，真係瞓著咗。突然之間有個人好大聲咁『So What！』，我就知拍緊，成場戲頂多take 2就得咗。」

萬梓良借酒澆愁，醉意唔似演戲。（網上圖片）

萬子對嘔戲有特別研究

除了吳啟華、周海媚試過被萬子拍戲時真打，萬子對真嘔更是有一套獨有的演出方法。他曾經在《流氓大亨》劇情講到他面臨革職借酒消愁，在宋楚翹（鄭裕玲 飾）家中訴苦，最後他似乎真的飲醉，坐在梳發上嘔，超真實的演出令人佩服。

萬子又試過在《他來自江湖》裡，開拍前講明在什麼時間嘔，沒想到萬子真的就在那時間嘔出來，令星爺都讚他專業。

曾江都是「受害者」

而曾經與萬子在1987年拍劇集《生命之旅》合作的吳岱融，也曾在電台上爆對方真的好專業，連拍嘔吐戲也要真做，「佢喺出面原來食咗啲好軟嘅公仔麵，跟住又隊啲奶啊定乜嘢，總之就撑到脹晒，仲飲埋啤酒，跟住一入嚟講兩句，就準備真的嘔出來。」吳岱融話他從此偷師，試過萬梓良這招，真的嘔得出個效果。

1987年的電視劇《生命之旅》。（網上圖片）

Do姐亦大爆與萬子拍劇，曾江都做過「受害者」，「我們3個在尖東拍外景，我知佢（萬梓良）要嘔㗎喇，佢已經係隊緊麵㗎喇，我行出門口仲唔企開啲，但係曾江未領過嘢啊嘛，一嘔，嘔咗喺佢套西裝度，嬲咗成晚啊。」

Do姐與萬子合作多次，她也曾經「受罪」。（電視畫面）

「牙骹都甩埋」

與萬子合作多次，Do姐當然也試過被對方真打，「我唔知係拍《生命之旅》定《流氓大亨》，佢要摑我一巴，我死喇，我拎住個劇本人都震埋。個導演同我講唔使驚，個鏡頭係會打爆個畫面，你塊面會爆晒個畫面，咁隻手離開四吋打過去咪得。我咪即刻通知萬子，佢同我講︰『唔得㗎Dodo，我隻手一定要喺呢度打下去，如果唔係，唔會有真實反應。』」結果，Do姐心想他為了套戲，你不能反駁他，「結果我被打到牙骹都甩埋呀，唔係講笑，塊面紅晒。」



呢位演員被打到流鼻血



有指萬子在拍《生命之旅》時，有場戲王書麒被萬梓良掌摑，Do姐與吳岱融在旁看到，當日王書麒被打到流鼻血，「片場好靜，啪一聲迴嚮在另一個廠」被打得好慘。