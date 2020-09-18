《She-Hulk》女版變形俠醫選角曝光　35歲艾美獎視后強勢加盟

去年Marvel Studios宣布進軍視界開拍多部劇集，當中包括女版變形俠醫《She-Hulk》，近日終於有消息指女主角人選花落誰家，原來是這位35歲艾美獎視后！

Tatiana Maslany加盟Marvel Studios飾演女版變形俠醫「She-Hulk」。（Getty Images）

據外媒報導，2016年憑劇集《Orphan Black》奪得艾美獎視后的Tatiana Maslany將會主演《She-Hulk》，「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）亦有在Twitter分享消息並留言歡迎對方加入Marvel大家庭。Tatiana Maslany於加拿大出生，2000年便演出首部劇集，挨足十幾年先憑《Orphan Black》爆紅，戲中她一人分飾多角，演出大受好評，更獲得艾美獎的肯定。

Tatiana Maslany在《Orphan Black》一人分飾多角，演技備受肯定。（劇照）

Tatiana Maslany在《She-Hulk》中她飾演變形俠醫的律師表妹Jennifer Walters，漫畫中她被黑幫人物重傷，接受變形俠醫輸血而獲得超能力，變身成She-Hulk。之前麥克雷法路曾放風指曾與Marvel Studios商談演出《She-Hulk》，相信觀眾十分期待他跟女版變型俠醫對戲。