清代都有花木蘭？　女扮男裝將軍強上美男下屬令身份曝光

迪士尼真人版《花木蘭》電影近日上映，觀眾除了關心好看與否，亦想了解更多這個人物的背後故事。其實正史上並無記載「花木蘭」這個人物，由北朝民歌《木蘭辭》衍生出這個耳熟能詳的代父從軍的故事。

不過，清代倒是有一個真真實實的女扮男裝當兵的故事，這位奇女子仲呃足十幾年，最後因為色心起而令身份曝光，經歷比電影更離奇。

其實像劉亦菲般的大美人走入軍隊， 無理由不被發現。（劇照）

據《清代野記》所述，同治初年，一名陳姓少女扮成男裝應徵當兵，他皮膚黝黑，長得又高又壯，仲力大無比，當然順利通過考核，起初負責管理軍馬，但很快就升職當士兵，從軍十年立下不少汗馬功勞，陳某獲朝廷賜予「巴圖魯」封號，有「英雄」、「勇士」的含義，表揚這些有功將士，陳某為軍隊服務十多年，從未曝光女性身份。

女扮男裝從軍的故事原來不同年代都有出現。（劇照）

後來有位朱姓文人考入軍隊當文兵，被調派到跟隨陳某，陳某對儀表非凡、風度翩翩又彬彬有禮的美男子為之傾心，因此特別器重他。有一晚，陳某與朱某一同喝酒，陳某大膽要求對方「陪寢」，朱某大驚拒絕，陳某竟拔刀威脅要殺死他，朱某被迫就範，但發現陳某竟然是女兒身，本來十分抗拒的朱某頓時覺得完全可以接受，二人亦成為秘密情人。

點扮都好難似男人。（劇照）

一段時間後陳某懷孕，肚子越來越大沒法再掩藏，亦不願意找醫生墮胎，朱某決定直接向陳某的頂頭上司左宗棠稟明一切，起初左宗棠十分生氣，準備上報朝廷懲罰陳某，但諗深一層認為自己都有責任，決定將計就計，讓陳某跟朱某調換身份。一夜間朱某變成朝廷重臣，對外形不佳的陳某起了離心，後來更另納小妾，迫得陳某跟他斷絕關係。

同場加映比劉亦菲更漂亮的花木蘭替身

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